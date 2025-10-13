Свердловчанина в пятый раз подряд оправдали по делу об убийстве

Присяжные в пятый раз оправдали жителя Березовского (Свердловская область) Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого мужчины в сентябре 2019-го. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда.
Приговор провозгласили 6 октября — после того, как присяжные вынесли свой вердикт. Прокуратура пока что не обжаловала решение. Источник URA.RU, близкий к ведомству, предполагает, что силовики вновь оспорят приговор.
По версии следствия, трагедия произошла в сентябре 2019 года в общежитии на улице Мира, 2. Между Евгением и его знакомым вспыхнул конфликт. Оппонент нанес Швецову несколько ударов, тот испугался и с силой оттолкнул его в сторону балкона. Мужчина потерял равновесие и разбил стеклянные двери балкона. После этого они упали на пол и стали бороться. Евгений ударил обидчика несколько раз по голове и убежал из квартиры, не желая продолжать потасовку.
Мужчина скончался от обширной кровопотери. На его груди обнаружили колотую рану от стекла. По мнению силовиков, Швецов ударил его зажатым в кулаке стеклом. Защита же считает, что погибший порезался об один из осколков, когда проломил застекленные двери балкона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!