13 октября 2025

Свердловчанина в пятый раз подряд оправдали по делу об убийстве

Решение об оправдании вынесли уже в пятый раз
Присяжные в пятый раз оправдали жителя Березовского (Свердловская область) Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого мужчины в сентябре 2019-го. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда.

Приговор провозгласили 6 октября — после того, как присяжные вынесли свой вердикт. Прокуратура пока что не обжаловала решение. Источник URA.RU, близкий к ведомству, предполагает, что силовики вновь оспорят приговор.

По версии следствия, трагедия произошла в сентябре 2019 года в общежитии на улице Мира, 2. Между Евгением и его знакомым вспыхнул конфликт. Оппонент нанес Швецову несколько ударов, тот испугался и с силой оттолкнул его в сторону балкона. Мужчина потерял равновесие и разбил стеклянные двери балкона. После этого они упали на пол и стали бороться. Евгений ударил обидчика несколько раз по голове и убежал из квартиры, не желая продолжать потасовку.

Мужчина скончался от обширной кровопотери. На его груди обнаружили колотую рану от стекла. По мнению силовиков, Швецов ударил его зажатым в кулаке стеклом. Защита же считает, что погибший порезался об один из осколков, когда проломил застекленные двери балкона.

