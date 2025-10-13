В Челябинске школьники со всей России представят свои экопроекты

В Челябинске начал работу III Всероссийский детский экологический форум, куда прибыли ученики 5–11 классов из различных регионов России. Участники представляют свои научные и практические проекты, направленные на решение актуальных экологических задач и сохранение окружающей среды.
«В первый день Форума четыре ведущих вуза Челябинска открыли свои двери для проведения научно-практической конференции. На ней участники представляют более 200 исследовательских и проектных работ, посвящённых актуальным вопросам экологии», — сообщает пресс-служба Фонда «Космос».
Завтра. 15 октября, в рамках второго дня форума запланированы торжественное открытие мероприятия, проведение пленарной сессии в формате открытого диалога, а также церемония награждения лауреатов в 17 различных номинациях. Помимо этого, по результатам всероссийского онлайн-голосования будет определен обладатель специальной «народной номинации». Все проекты, прошедшие во второй этап отбора, получат финансовую поддержку.
Одним из партнеров форума снова стал Магнитогорский металлургический комбинат. Лучшие проекты получат средства на их реализацию. Школьники уже посетили с экскурсией Челябинский электрометаллургический комбинат в рамках промышленного туризма.
