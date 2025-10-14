В ЕС поспорили из-за нелегальной миграции

В Евросоюзе сохраняются серьезные разногласия по вопросу ужесточения мер против нелегальной миграции. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на европейских дипломатов.
Спор связан с признанием решений других стран о депортации просителей убежища. «Самым политически чувствительным вопросом является вопрос об обязательном признании (решения другой страны о депортации — ред.) <...> Между государствами-членами существуют глубокие разногласия», — цитирует РИА Новости одного из европейских дипломатов, ссылаясь на издание Financial Times. Отмечается, что вторник главы МВД стран ЕС обсудят новые инициативы, однако, по данным источников, соглашения по ключевым вопросам достигнуть не удастся.
Дополнительные споры вызывает инициатива перераспределения мигрантов между странами или предоставления финансовой компенсации. В частности, Польша и некоторые другие государства выступают против этого механизма.
В мае бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа может быть разрушена из-за борьбы с нелегальной миграцией. «Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Поскольку иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа», — заявила тогда Меркель.
