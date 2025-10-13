13 октября 2025

Пермский продавец товаров для животных не может выбраться из долгов

Убытки пермского продавца товаров для животных составили более 13 млн рублей
Чистый убыток компании составил более 13,7 млн рублей
Пермское ООО «Зверь», которому принадлежит товарный знак известной пермской сети магазинов «Мой зверь», показало убыток более 13 млн рублей. Об этом сообщается на сервисе раскрытия информации Saby.

«ООО „Зверь“, финансовые показатели за 2024 год». Выручка — 104,4 млн рублей, убыток — 13,7 млн рублей, — сказано в финансовой отчетности предприятия. Годом ранее убыток составлял более 14,2 млн рублей.

Согласно сервису 2ГИС, в настоящее время в Пермском крае находятся 62 торговых точки с маркой «Мой Зверь». Помимо Перми, точки продаж расположены практически во всех крупных городах края.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский завод по производству крепежа для строительства метро показал убыток. Пермское ООО «Чайковский завод метизов» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год: убыток компании составил более 1,3 млн рублей.

