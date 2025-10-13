Пермский продавец товаров для животных не может выбраться из долгов

Пермское ООО «Зверь», которому принадлежит товарный знак известной пермской сети магазинов «Мой зверь», показало убыток более 13 млн рублей. Об этом сообщается на сервисе раскрытия информации Saby.
«ООО „Зверь“, финансовые показатели за 2024 год». Выручка — 104,4 млн рублей, убыток — 13,7 млн рублей, — сказано в финансовой отчетности предприятия. Годом ранее убыток составлял более 14,2 млн рублей.
Согласно сервису 2ГИС, в настоящее время в Пермском крае находятся 62 торговых точки с маркой «Мой Зверь». Помимо Перми, точки продаж расположены практически во всех крупных городах края.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский завод по производству крепежа для строительства метро показал убыток. Пермское ООО «Чайковский завод метизов» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год: убыток компании составил более 1,3 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.