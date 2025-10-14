В Петербурге 19-летний юноша убил знакомого, а потом пытался покончить с собой

На месте преступления работают следователи, которые устанавливают обстоятельства убийства
На месте преступления работают следователи, которые устанавливают обстоятельства убийства

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного вечером 13 октября в Московском районе. По подозрению в преступлении задержан 19-летний молодой человек, который убил своего знакомого молотком и ножом, а потом пытался свести счеты с жизнью. 

«Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний молодой человек», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате конфликта подозреваемый смертельно ранил оппонента молотком и ножом. После этого он вызвал скорую помощь и попытался покончить с собой, однако его госпитализировали. На месте происшествия следователи изъяли предполагаемые орудия преступления и одежду подозреваемого со следами крови, назначены судебные экспертизы. В ближайшее время вопрос о мере пресечения будет решаться в суде. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге в подъезде жилого комплекса обнаружили тело архитектора Александра Супоницкого, застреленного предположительно 49-летним Константином Козыревым — экс-заместителем директора холдинга «Петротрест». По данным следствия, после убийства Козырев совершил самоубийство — его тело нашли в квартире после пожара. В момент трагедии Супоницкий собирался отвезти в школу свою десятилетнюю дочь, которая стала свидетельницей произошедшего.

