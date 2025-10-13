13 октября 2025

В Екатеринбурге иномарка снесла семилетнего мальчика, бежавшего на уроки. Фото

Ребенка доставили в детскую больницу №9 (архивное фото)
Ребенка доставили в детскую больницу №9 (архивное фото)

В Екатеринбурге утром 14 октября на улице Патриса Лумумбы водитель Kia Rio сбил семилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу на красный свет. Ребенок со старшим братом направлялся в школу, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.

«Мальчик получил телесные повреждения, бригадой СМП доставлен в ДГКБ № 9 для оказания необходимой медицинской помощи», — сказали в ГАИ. Мать пострадавшего пояснила, что регулярно обговаривает с детьми правила ПДД и не понимает, почему ребенок их нарушил.

По словам 51-летнего водителя, он не ожидал увидеть перед собой ребенка и применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. На месте ЧП полицейские организовали расследование, с проверкой нагрянут и в школу мальчика, а также направят материалы дела сотрудникам ПДН.

