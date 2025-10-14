«Извращенцы»: Захарова объяснила выбор фотографии Трампа для журнала Time

Выбор фотографии президента США Дональда Трампа для обложки журнала Time говорит больше о редакторах, чем о самом американском лидеры. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, такой кадр могли выбрать «извращенцы».
«Удивительно: по фотографии можно сказать намного больше о тех, кто ее выбирал, нежели о том, кто на ней изображен. Такую фотографию могли поставить только нездоровые люди, люди озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью, не исключаю, что извращенцы», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Представитель МИД также обратила внимание на то, что, по ее мнению, ранее на обложках этого же издания публиковались значительно более комплементарные фотографии бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на его физическую слабость. Захарова назвала ситуацию «саморазоблачительной» для редакции журнала и подчеркнула, что подобный выбор иллюстраций демонстрирует отношение западных СМИ к политикам.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство фотографией, опубликованной на обложке журнала Time, отметив, что на снимке у него якобы «исчезли волосы». Выпуск журнала, посвященный участию Трампа в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, был проиллюстрирован фотографией президента, сделанной с нижнего ракурса. В своей публикации на платформе Truth Social Трамп отметил, что Time подготовил относительно благоприятный материал, однако выбрал, по его мнению, неудачное изображение.
