Трамп пришел в бешенство из-за своей фотографии на обложке Time

Трамп заявил, что ему не нравится фотографироваться под углом снизу
Трамп заявил, что ему не нравится фотографироваться под углом снизу

Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке журнала Time из-за «исчезнувшей прически». Информация об этом появилась в СМИ.

Американское издание опубликовало обложку, где шла речь о роли Трампа в соглашении Израиля и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На обложке разместили фотографию, где лидер США был снят снизу. «Журнал Time написал относительно неплохую историю обо мне, но фотография, возможно, худшая за все время. Они сделали так, что волосы „исчезли“, а на макушке плавало нечто, похожее на парящую корону. Действительно странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под нижним углом?», — написал Трамп в публикации в Truth Social. Он добавил, что фото стоит отозвать. 

При посредничестве США Тель-Авив и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое включает освобождение заложников и частичный отвод войск из Газы. Как пишут местные СМИ, правительство Израиля уже одобрило план освобождения заложников из сектора Газа. Мировые лидеры и арабские страны приветствуют этот шаг как надежду на мир, хотя обе стороны конфликта подчеркивают, что их долгосрочные цели остаются неизменными. Подробности — в материале URA.RU.

