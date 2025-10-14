Пермячка из ревности сварила свою знакомую

Жительница села Ножовка Частинского округа Пермского края приревновала соседа к своей знакомой и облила соперницу кипятков. От полученных травм женщина скончалась. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.
Жуткая история произошла в одном из домов села Ножовка 30 сентября. Трое соседей, две женщины и мужчина, распивали алкогольные напитки. «В какой-то момент 58-летняя подозреваемая вышла на улицу, а когда вернулась, то увидела, что знакомая положила голову на плечо их общего соседа. Приревновав мужчину, пермячка облила соперницу кипятком. Спустя какое-то время потерпевшая скончалась в больнице», — уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемая пермячка задержана, следователи будут настаивать на ее водворение в СИЗО. Сейчас ведется расследование обстоятельств случившегося, проводятся необходимые экспертизы.
