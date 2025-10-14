Пермская прокуратура предложила новые штрафы для недобросовестных управляющих компаний

Прокуратура Пермского края внесла в Законодательное собрание региона инициативу, предусматривающую изменения в законе «Об административных правонарушениях». Документ предполагает возложение на УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обязанности своевременно предоставлять органам местного самоуправления сведения о техническом состоянии многоквартирных домов.
«Кроме того, владельцы специальных счетов будут обязаны информировать Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края о выполненных работах по капитальному ремонту. Инициатива направлена на повышение эффективности контроля за проведением капремонта в многоквартирных домах региона», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.
В случае неисполнения указанных требований проект закона предусматривает административную ответственность. Для должностных лиц — штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, для организаций — от трех до пяти тысяч рублей.
