В Челябинской области собрали на 20 тысяч тонн картофеля больше, чем в прошлом году

В Челябинской области собрали 126 тысяч тонн картофеля. При этом уже убрано 92% засаженных площадей. Этот показатель на 20 тысяч тонн превышает результаты прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам областного совещания, которое провел в селе Долгодеревенском губернатор Алексей Текслер.
«По картофелю — убрано 92% площадей, получено 126 тысяч тонн — на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Заготовка кормов успешно завершается», — отметили в telegram-канале «ПУЛ N74».
Глава региона провел расширенное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, где были подведены итоги уборочной кампании. Помимо картофеля, в регионе намолочено более двух миллионов тонн зерна, а средняя урожайность зерновых культур превысила прошлогодние показатели на 20%. Убрать осталось чуть более 100 тысяч гектаров.
