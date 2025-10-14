В Челябинской области собрали на 20 тысяч тонн картофеля больше, чем в прошлом году

В Челябинской области собрали на 20 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
126 тысяч тонн картофеля собрали в Челябинской области
126 тысяч тонн картофеля собрали в Челябинской области Фото:

В Челябинской области собрали 126 тысяч тонн картофеля. При этом уже убрано 92% засаженных площадей. Этот показатель на 20 тысяч тонн превышает результаты прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам областного совещания, которое провел в селе Долгодеревенском губернатор Алексей Текслер.

«По картофелю — убрано 92% площадей, получено 126 тысяч тонн — на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Заготовка кормов успешно завершается», — отметили в telegram-канале «ПУЛ N74».

Глава региона провел расширенное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, где были подведены итоги уборочной кампании. Помимо картофеля, в регионе намолочено более двух миллионов тонн зерна, а средняя урожайность зерновых культур превысила прошлогодние показатели на 20%. Убрать осталось чуть более 100 тысяч гектаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области собрали 126 тысяч тонн картофеля. При этом уже убрано 92% засаженных площадей. Этот показатель на 20 тысяч тонн превышает результаты прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам областного совещания, которое провел в селе Долгодеревенском губернатор Алексей Текслер. «По картофелю — убрано 92% площадей, получено 126 тысяч тонн — на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Заготовка кормов успешно завершается», — отметили в telegram-канале «ПУЛ N74». Глава региона провел расширенное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, где были подведены итоги уборочной кампании. Помимо картофеля, в регионе намолочено более двух миллионов тонн зерна, а средняя урожайность зерновых культур превысила прошлогодние показатели на 20%. Убрать осталось чуть более 100 тысяч гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...