Мать спасенного из Газы россиянина рассказала об особом отношении к сыну благодаря Путину

Освобожденный из плена в секторе Газа россиянин Максим Харкин находился в лучших условиях, чем другие заложники, благодаря содействию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила его мать Наталья Харкин. По ее словам, сын отметил, что к нему относились лучше из-за российского гражданства и поддержки со стороны главы государства.
«Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину», — рассказала Наталья Харкин агентству ТАСС. Она добавила, что после двух лет в плену Максим сильно похудел, но при этом он по-прежнему остается крепким и стойким.
Максим Харкин был освобожден 13 октября среди последних заложников, возвращенных из сектора Газа по соглашению между Израилем и ХАМАС. После освобождения он был передан израильским властям и встретился с семьей в одной из больниц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с Максимом Харкиным на данный момент не запланирована.
