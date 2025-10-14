На Алтае собираются запретить продажу алкоголя в выходные и праздники

Власти Республики Алтай рассматривают введение полного запрета на реализацию алкогольной продукции в выходные и праздничные дни. Также будет рассмотрено ограничение продажи алкоголя в будни, сообщил руководитель региона Андрей Турчак.
«Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что соответствующие инициативы будут вынесены на рассмотрение ближайшего заседания правительства республики.
По словам Турчака, Министерство здравоохранения выражает серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией: уровень смертности в регионе с прошлого года превышает показатели рождаемости. Глава региона подчеркнул, что основной причиной смертей среди жителей республики становится злоупотребление алкоголем.
