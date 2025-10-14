Билеты на поезда из Тюмени в города ХМАО и ЯНАО резко подешевели

Цены на ЖД билеты из Тюмени в города ХМАО и ЯНАО резко подешевели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил тюменец Евгений Александров, который постоянно работает вахтами на севере.
«В октябре поездка из Тюмени в Пыть-Ях обошлась мне почти на тысячу рублей дешевле — всего 1900 рублей за плацкарт. Летом этот же билет стоил 2800!», — рассказал Евгений, постоянный пассажир этого направления.
По его словам, коллеги с Ямала тоже отметили значительную разницу в цене. Ранее в РЖД сообщали о снижении цен в связи с 10%-ной скидкой, действующей с 18 сентября по 31 октября, а также о предстоящем снижении на 13% в период с 1 по 15 ноября.
