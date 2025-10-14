Пермская галерея оценила создание экспозиции фарфора в 6 млн рублей

В Пермской галерее 26 ноября откроется экспозиция фарфора
Она будет постоянной и должна открыться в конце ноября
Она будет постоянной и должна открыться в конце ноября

В Перми объявлен тендер на предоставление полного спектра услуг по организации постоянной экспозиции фарфора. Заказчиком выступает Пермская галерея. Стоимость контракта определена в размере 6,4 млн рублей.

«В обязанности компании, которая станет победителем аукциона, входит выполнение малярных работ, изготовление и установка дополнительного оборудования, монтаж экспозиции. А также настройка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить монтаж осветительных приборов и размещение фарфоровых экспонатов. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, а конструктивные элементы — полностью соответствовать проектной документации по форме, размеру и цвету. Открытие постоянной экспозиции для посетителей запланировано на 26 ноября.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермская галерея за 1,5 млн рублей восстановит старинный фарфор XIX века. Она объявляла тендер на реставрацию трех изделий, созданных на императорском фарфоровом заводе.

