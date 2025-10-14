Самый медийный синоптик рассказал, какой будет зима в Пермском крае

Предстоящая зима в Пермском крае не будет аномально холодной
Зима в Пермском крае будет холоднее прошлой, однако ожидать аномальных морозов не стоит. Такой прогноз URA.RU дал доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«Прошлогодняя зима заняла второе место по теплу в истории, уступая только зиме 2019-2020 годов, также аномально теплыми были ноябрь и март. Учитывая это, нынешняя зима скорее всего будет холоднее», — пояснил Шихов.
При этом, по словам метеоролога, ожидать аномально холодную зиму не стоит. Шихов добавил, что делать более точные прогнозы пока преждевременно.
