Самый медийный синоптик рассказал, какой будет зима в Пермском крае

Зима в Пермском крае будет холоднее прошлой, однако ожидать аномальных морозов не стоит. Такой прогноз URA.RU дал доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«Прошлогодняя зима заняла второе место по теплу в истории, уступая только зиме 2019-2020 годов, также аномально теплыми были ноябрь и март. Учитывая это, нынешняя зима скорее всего будет холоднее», — пояснил Шихов.

При этом, по словам метеоролога, ожидать аномально холодную зиму не стоит. Шихов добавил, что делать более точные прогнозы пока преждевременно. 

