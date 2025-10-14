Минтранс работает над открытием южных аэропортов России, закрытых с начала СВО

Министерство транспорта России рассматривает возможность возобновления работы южных аэропортов страны, закрытых с февраля 2022 года по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.
«Мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшее время будут позитивные новости, но это зависит от безопасности», — заявил Андрей Никитин в беседе с ТАСС. Глава ведомства подчеркнул, что аэропорты смогут вернуться к штатному режиму работы только тогда, когда станет ясно, что для этого созданы безопасные условия.
С 24 февраля 2022 года ограничения на прием и отправление рейсов действуют в ряде аэропортов, включая Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Анапу, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. Как уточнил Никитин, вопрос открытия каждого аэропорта рассматривается отдельно и будет решаться в зависимости от текущих рисков. Ранее telegram-канал Readovka сообщал, что ростовский аэропорт Платов начал набирать персонал, несмотря на продолжающийся запрет на выполнение рейсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.