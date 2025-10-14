14 октября 2025

Осинская мэрия в Пермском крае осталась без цветов из-за вандалов

У здания администрации выкопаны цветы из клумбы
В Осинском муниципальном округе (Пермский край) неизвестные выкопали цветы из клумбы возле здания администрации. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. О происшествии сообщили представители администрации округа.

«У здания администрации совершен акт вандализма — выкопаны цветы из клумбы прямо под камерами видеонаблюдения. Эти действия демонстрируют полное пренебрежение к закону и отсутствие страха перед ответственностью. Призываем всех проявить гражданскую позицию и помочь в установлении личности нарушителей», — говорится в сообщении администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии напомнили, что в соответствии с действующим законодательством подобные поступки квалифицируются как мелкое хулиганство и хищение чужого имущества. Записи с камер видеонаблюдения уже переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и поиска виновных.

