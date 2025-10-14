Осинская мэрия в Пермском крае осталась без цветов из-за вандалов

В Осинском муниципальном округе (Пермский край) неизвестные выкопали цветы из клумбы возле здания администрации. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. О происшествии сообщили представители администрации округа.
«У здания администрации совершен акт вандализма — выкопаны цветы из клумбы прямо под камерами видеонаблюдения. Эти действия демонстрируют полное пренебрежение к закону и отсутствие страха перед ответственностью. Призываем всех проявить гражданскую позицию и помочь в установлении личности нарушителей», — говорится в сообщении администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии напомнили, что в соответствии с действующим законодательством подобные поступки квалифицируются как мелкое хулиганство и хищение чужого имущества. Записи с камер видеонаблюдения уже переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и поиска виновных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.