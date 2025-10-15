Конгрессвумен Луна хочет восстановить диалог с РФ и планирует переговоры

В США заявляют о желании переговоров по торговле
В США заявляют о желании переговоров по торговле

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна намерена восстановить диалог между США и Россией для развития торговли и укрепления мира. Об этом 15 октября сообщил пресс-секретарь Лу ы Огаст Болл. По его словам, парламентарий планирует в ближайшее время провести контакты с представителями РФ, включая встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Переговоры могут состояться уже в октябре.

Как пояснил Болл, Луна считает своим приоритетом открытое общение с российской стороной. «Ее цель — восстановить открытое общение с Россией, чтобы проложить путь к процветанию, торговле и миру», — подчеркнул представитель конгрессвумен.

В начале октября Луна сообщала о намерении встретиться с Кириллом Дмитриевым, который занимает пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Она также выразила готовность возглавить делегацию Конгресса США для официальных переговоров с российскими парламентариями. По информации пресс-службы Луны, в центре обсуждения будут вопросы двустороннего экономического взаимодействия и перспективы возобновления деловых контактов между странами.

