06 апреля 2024

В Германии заявили, что НАТО стало полноценным участником конфликта на Украине

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Обсуждение отправки вооруженных сил НАТО в зону СВО является опасной темой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО является участником конфликта на Украине, как минимум в политическом смысле. Об этом заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик.

«Меня удивляет определенная наивность <…>, если происходит обучение солдат дружественной страны, которые находятся на войне, если им оказывается помощь с выбором и захватом целей, разведкой с целью нападения на противника, это фактически означает участие в конфликте», — сказал Варвик в видео на youtube-канале DIE WELTWOCHE. Он подчеркнул, что в этом случае НАТО является воюющей стороной в конфликте, как минимум в политическом смысле.

По словам немецкого эксперта, обсуждение отправки вооруженных сил НАТО в зону СВО является опасной темой для разговора. Она сейчас активно обсуждается западными политики.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не является стороной конфликта. В связи с этим у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину. Однако некоторые страны, в том числе из блока НАТО, заявили, что готовы отправить наземные войска и вступить в открытое противостояние с Россией. Тайную подготовку ведут Франция, Великобритания, Германия, Польша, Румыния, Словакия. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный предсказал, если воска вступят на территорию Украины, то повторят судьбу танков Leopard, передает телеканал 360.

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НАТО является участником конфликта на Украине, как минимум в политическом смысле. Об этом заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик. «Меня удивляет определенная наивность <…>, если происходит обучение солдат дружественной страны, которые находятся на войне, если им оказывается помощь с выбором и захватом целей, разведкой с целью нападения на противника, это фактически означает участие в конфликте», — сказал Варвик в видео на youtube-канале DIE WELTWOCHE. Он подчеркнул, что в этом случае НАТО является воюющей стороной в конфликте, как минимум в политическом смысле. По словам немецкого эксперта, обсуждение отправки вооруженных сил НАТО в зону СВО является опасной темой для разговора. Она сейчас активно обсуждается западными политики. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не является стороной конфликта. В связи с этим у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину. Однако некоторые страны, в том числе из блока НАТО, заявили, что готовы отправить наземные войска и вступить в открытое противостояние с Россией. Тайную подготовку ведут Франция, Великобритания, Германия, Польша, Румыния, Словакия. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный предсказал, если воска вступят на территорию Украины, то повторят судьбу танков Leopard, передает телеканал 360.
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