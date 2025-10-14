14 октября 2025

В Челябинске на 6 часов задержан вылет самолета в Анталью из-за неисправности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока туристы проводят свой отпуск в аэропорту, а не на море
Пока туристы проводят свой отпуск в аэропорту, а не на море Фото:

В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживается вылет рейса «Уральских авиалиний» в турецкую Анталью из-за технической неисправности. Информация о задержке указана на сайте аэропорта имени Курчатова. 

«Челябинск — Анталья, номер рейса U6 1577. Время вылета по расписанию — 04:45, расчетное время — 11:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

Вылет самолета задерживается из-за поломки генератора, рассказала одна из пассажирок, пишет сайт «74.ру». В пресс-службе перевозчика подтвердили информацию о технической причине задержки рейса. Сейчас ожидается доставка запасных частей для устранения неисправности. «Пассажиры обеспечены питанием и напитками», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний». 

В Челябинске ранее был задержан вылет самолета в Сочи на полтора часа авиакомпании «Аэрофлот». Причиной послужили временные ограничения на полеты и вылеты в аэропорту Сочи. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживается вылет рейса «Уральских авиалиний» в турецкую Анталью из-за технической неисправности. Информация о задержке указана на сайте аэропорта имени Курчатова.  «Челябинск — Анталья, номер рейса U6 1577. Время вылета по расписанию — 04:45, расчетное время — 11:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  Вылет самолета задерживается из-за поломки генератора, рассказала одна из пассажирок, пишет сайт «74.ру». В пресс-службе перевозчика подтвердили информацию о технической причине задержки рейса. Сейчас ожидается доставка запасных частей для устранения неисправности. «Пассажиры обеспечены питанием и напитками», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».  В Челябинске ранее был задержан вылет самолета в Сочи на полтора часа авиакомпании «Аэрофлот». Причиной послужили временные ограничения на полеты и вылеты в аэропорту Сочи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...