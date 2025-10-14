В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживается вылет рейса «Уральских авиалиний» в турецкую Анталью из-за технической неисправности. Информация о задержке указана на сайте аэропорта имени Курчатова.
«Челябинск — Анталья, номер рейса U6 1577. Время вылета по расписанию — 04:45, расчетное время — 11:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
Вылет самолета задерживается из-за поломки генератора, рассказала одна из пассажирок, пишет сайт «74.ру». В пресс-службе перевозчика подтвердили информацию о технической причине задержки рейса. Сейчас ожидается доставка запасных частей для устранения неисправности. «Пассажиры обеспечены питанием и напитками», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В Челябинске ранее был задержан вылет самолета в Сочи на полтора часа авиакомпании «Аэрофлот». Причиной послужили временные ограничения на полеты и вылеты в аэропорту Сочи.
