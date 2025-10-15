На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца. Утром 15 октября приборы зафиксировали вспышку класса М4.8. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Специалисты отмечают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М. «Солнце сейчас даже без вспышек формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных событий. <...> Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца», — говорится в сообщении лаборатории. По данным ученых, до конца дня ожидается, что впервые с начала лет может быть достигнут уровень вспышек Х.
13 октября на Солнце была зафиксирована третья за сутки вспышка класса М. Инцидент произошел в 16:18 по московскому времени в группе солнечных пятен 4246 (N24W20). Мощность вспышки составила M1.3, а ее продолжительность достигла 32 минут.
