На Солнце произошла третья вспышка за день

Третья за сутки вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). По данным ведомства, инцидент произошел в 16:18 по московскому времени в группе солнечных пятен 4246 (N24W20). Мощность вспышки составила M1.3, а ее продолжительность достигла 32 минут.
«13 октября в 16:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246(N24W20) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 32 минуты», — говорится в сообщении Института прикладной геофизики. Цитата по ТАСС.
Ранее специалисты зафиксировали в течение дня еще две вспышки: M1.9 и M2.8. Солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения.
Класс M относится к предпоследней категории по интенсивности. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс превышает предыдущий в 10 раз. Такие события могут сопровождаться выбросами плазмы. При достижении Земли эти облака способны вызывать магнитные бури, влияющие на работу связи, навигационных систем и энергетических объектов.
