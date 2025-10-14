Что ждет землян: какой силы будет магнитная буря 15 октября 2025

По информации, предоставленной специалистами Лаборатории солнечной астрономии, 15 октября 2025 года ожидается геомагнитное возмущение слабой интенсивности. Эксперты подчеркивают, что ситуация постепенно усложняется, поэтому лицам, остро реагирующим на изменения погодных и геофизических условий, советуют соблюдать меры предосторожности и следовать профилактическим рекомендациям. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Солнечная активность в октябре 2025
В октябре уровень солнечной активности остается на среднем уровне. Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии, последняя зарегистрированная вспышка на Солнце была зафиксирована 12 октября в 20:39 и имела класс C2.7, что соответствует обычному значению. В течение 13 октября новых вспышек отмечено не было.
По состоянию на 17:30 мск, 14 октября зафиксировано 9 вспышек на Солнце класса С и 2 вспышки класса М. Самые мощные вспышки произошли в 03:35 по мск и в 15:4, обе продлились около 12 минут. Интересно, что большинство вспышек зарегистрировано в области под номером 4246.
Прогноз магнитной бури 15 октября 2025
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 15 октября 2025 года вероятность возникновения полноценной магнитной бури составляет всего 26%. При этом вероятность менее интенсивных геомагнитных возмущений оценивается в 40%, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 34%.
Согласно прогнозу, индекс геомагнитной активности Kp в ближайшее время достигнет отметки всего в 2,67 балла, что свидетельствует о спокойном состоянии магнитосферы. Для справки, уровень возмущенности магнитосферы фиксируется при значении Kp от 4, а магнитные бури начинаются с индекса 5 и выше.
Согласно дополнительным показателям, ситуация остается относительно стабильной: прогнозируемый на завтра Ap-индекс составляет 15, а значение потока радиоизлучения F10.7 — 145, что несколько превышает уровень, зафиксированный в ближайшие дни до 15 октября даты.
Что такое магнитные бури и почему они влияют на людей
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, потоки заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой. В результате возникают геомагнитные колебания, которые могут ощущаться даже на поверхности планеты.
Силу бурь измеряют по планетарному индексу Kp от 0 до 9. Значения 0–3 означают спокойную обстановку, 4 — незначительные возмущения, а 5 и выше — магнитную бурю. При высоких показателях возможны сбои связи, навигации и электрооборудования, а также ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
Чаще всего магнитные бури происходят во время повышенной солнечной активности, которая повторяется примерно каждые одиннадцать лет. В такие периоды врачи отмечают рост жалоб на головные боли, бессонницу и скачки давления.
Изменения магнитного поля влияют на биоритмы организма. У многих появляются слабость, утомляемость, сонливость или раздражительность. Возможны головокружения, нарушения сна, перебои в сердцебиении. Особенно тяжело бурю переносят гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Геомагнитные колебания отражаются и на эмоциональном фоне: снижается концентрация внимания, растет тревожность, усиливается раздражительность. Поэтому в такие дни важно беречь силы, больше отдыхать и избегать стрессов.
Как помочь себе во время геомагнитных колебаний
Несмотря на относительную невысокую вероятность сильной магнитной бури 15 октября, метеочувствительным людям стоит заранее позаботиться о себе и соблюдать профилактические меры.
В такие дни полезно скорректировать питание: меньше соли, жирной и тяжелой пищи, больше продуктов с магнием, калием и витаминами группы B — орехов, зелени, бананов, рыбы, овсянки и сухофруктов. Следует избегать кофе, алкоголя и переедания.
Физические нагрузки лучше уменьшить, заменив интенсивные тренировки легкими прогулками, растяжкой или дыхательными упражнениями. Они помогают снять напряжение и поддерживают тонус.
Важно сохранять спокойствие — стресс усиливает воздействие бури. Подойдут медитация, дыхательные практики, йога, чтение или прогулки. Сон должен быть полноценным — не менее семи-восьми часов. За пару часов до сна стоит отказаться от гаджетов и тяжелой пищи.
Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь при себе назначенные лекарства и следовать рекомендациям врача. Чтобы облегчить состояние, пейте больше воды, проветривайте помещение, делайте перерывы в работе и по возможности избегайте людных мест.
