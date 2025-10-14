В Копейске, городе-спутнике Челябинска вечером, 14 октября, грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в результате чего пострадали четыре человека. Все они госпитализированы, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Мужчина 1975 года рождения, управляя грузовым автомобилем „SHACMAN“ с полуприцепом „KRONE“, по предварительным данным, при повороте налево не занял крайнее левое положение, допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 211440“ под управлением молодого человека 2004 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля „ВАЗ 211440“», — уточнили в ГАИ.
Авария произошла поздним вечером — около 23:30 на проспекте Победы. На месте работали сотрудники ГАИ и экстренных служб. В больницу доставили двух девушек 2004 и 2006 годов рождения, а также водителя и мужчину 1990 года рождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!