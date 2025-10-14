14 октября 2025

В Копейске грузовик столкнулся с легковушкой, пострадали четыре человека. Видео

Обстоятельства ДТП в Копейске устанавливаются
Обстоятельства ДТП в Копейске устанавливаются Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска вечером, 14 октября, грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в результате чего пострадали четыре человека. Все они госпитализированы, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Мужчина 1975 года рождения, управляя грузовым автомобилем „SHACMAN“ с полуприцепом „KRONE“, по предварительным данным, при повороте налево не занял крайнее левое положение, допустил столкновение с автомобилем „ВАЗ 211440“ под управлением молодого человека 2004 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля „ВАЗ 211440“», — уточнили в ГАИ.

Авария произошла поздним вечером — около 23:30 на проспекте Победы. На месте работали сотрудники ГАИ и экстренных служб. В больницу доставили двух девушек 2004 и 2006 годов рождения, а также водителя и мужчину 1990 года рождения.

