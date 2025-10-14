Траты на транспортную реформу в Екатеринбурге вырастут в пять раз — составят почти 50 млрд

На транспортную реформу Екатеринбург потратит в пять раз больше запланированного. Общий объем финансирования (на четыре года) составит 47,9 миллиардов рублей. Изначально планировалось 8,6 миллиардов. В частности, средства выделяются на обновление автобусного, трамвайного, троллейбусного парков, реконструкцию остановок, содержание парковок, замену светофоров, дорожных знаков. Внесенные изменения в постановление 2021 года подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин, временно исполняющий обязанности главы города. Документ опубликован на сайте администрации.
«Постановляю строку седьмую (...) „Муниципальной программы „Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании „город Екатеринбург“ на 2022 — 2026 годы“ изложить в следующей редакции: общий объем финансирования — 47,9 миллиардов рублей“, — говорится в поправках.
В документе отмечается, что средства будут выделены из федерального, областного и городского бюджета. В частности, Екатеринбург направит на развитие программы 38,4 миллиарда рублей.
Согласно документу, город должен ежегодно закупать (с 2023 по 2026 год) по 50 троллейбусов, приобрести с 2023 по 2024 год 30 автобусов и с 2024 по 2025 год 17 трамваев. На выделенные средства, в частности, должна проводиться эвакуация машин, мешающих уборке улиц или проведению массовых мероприятий, муниципалитет должен каждый год оснащаться новыми платными парковочными местами.
Согласно постановлению 2021 года, подписанному мэром Алексеем Орловым, общий объем финансирования программы составлял 8,6 миллиардов рублей. Из городского бюджета планировалось выделить 7,7 миллиардов.
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!