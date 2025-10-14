Зарплаты работников торговли в Пермском крае выросли на 17%

По итогам первых девяти месяцев 2025 года Пермский край занял пятую позицию среди регионов ПФО по медиане зарплат в розничной торговле. Она составила 47,9 тысячи рублей.
«Медианная предлагаемая заработная плата в розничной торговле ПФО по итогам девяти месяцев 2025 года составила 49,4 тысячи рублей, увеличившись за год на 11% (или 4,9 тысячи рублей). Однако этот показатель на 20,5 тысячи рублей ниже средней предлагаемой зарплаты по округу в целом. Максимальный уровень зарплаты у этой категории работников отмечается в Татарстане — 54,4 тысячи рублей. На второй позиции находится Нижегородская область с медианой 53,8 тысячи рублей, а третье место занимает Удмуртия — 51,4 тысячи рублей. Пермский край замыкает первую пятерку, где медианная зарплата составляет 47,9 тысячи рублей, что на 17% превышает прошлогодний уровень», — сообщили URA.RU аналитики hh.ru.
Самые низкие уровни оплаты труда в розничной торговле зафиксированы в Оренбургской области (40,2 тысячи рублей), Чувашии (43,4 тысячи рублей). А также в Мордовии (43,8 тысячи рублей).
За это время работодатели ПФО разместили 130,4 тысячи вакансий в розничной торговле. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, спрос на работников в отрасли снизился на 25%. Несмотря на это, розничная торговля остается самой дефицитной сферой в округе. На одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме, при рекомендуемом соотношении от 4,0 до 7,9. Особенно острая нехватка кадров зафиксирована в Удмуртии, где на одну вакансию приходится только 1,5 резюме.
Наибольший объем вакансий в розничной торговле среди регионов ПФО наблюдается в Татарстане — на его долю приходится 17% от общего количества или 22 тысячи предложений о работе. Второе место по числу вакансий занимает Нижегородская область с 14% (17,7 тысячи), третье — Самарская область с 13% (17 тысяч). Пермский край расположился на пятой строчке. Здесь за девять месяцев было открыто 13,5 тысячи вакансий в рознице, что на 16% меньше аналогичного показателя 2024 года.
