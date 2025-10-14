В шиномонтажках Екатеринбурга практически не осталось свободных мест, на фоне похолодания и прогнозов синоптиков о дождях со снегом, водители забронировали «переобувку» на недели вперед. Данные о свободных окнах для записи можно посмотреть на официальных сайтах сервисов.
Так, в шиномонтажке «Про100 колеса» мест нет до 27 октября. В ноябре сложностей с записью пока не будет, так как все слоты свободны. При этом водителей предупреждают, что два поста шиномонтажа работают в режиме живой очереди. В сервисе «Колеса даром» (улица Черепанова, 23) мест нет до 24 октября, а 25-го и 26-го открыто по одному слоту. В сервисах «Римэкс» дефицита свободных окон нет, однако на некоторых точках мест нет в ближайшие три дня.
Ранее URA.RU рассказывало, что синоптики обещают 15 октября дожди со снегом. За сутки в регионе прогнозируется до 5-12 мм осадков.
