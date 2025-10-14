В Екатеринбурге полиция задержала пятерых участников банды, подозреваемых в серии краж из элитных коттеджей города и соседней Челябинской области. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей. Воры орудовали в конце сентября и начале октября, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Подозреваемые подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны», — пояснили в ведомстве. Меры конспирации они старались сохранять регулярно.
Чаще всего из домов пропадали ювелирные украшения и премиальные часы, а иногда даже дорогой алкоголь и электросамокаты. За один день преступники могли обокрасть сразу два коттеджа в разных регионах.
Участников банды задержали в начале октября. Ими оказались жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые из которых уже имели судимости. На злоумышленников завели уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Фигурантам вменяются четыре эпизода в Екатеринбурге и пять — в Челябинской области.
