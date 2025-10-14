14 октября 2025

Банда воров обчистила элитные коттеджи в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банда обокрала несколько домов в двух регионах
Банда обокрала несколько домов в двух регионах Фото:

В Екатеринбурге полиция задержала пятерых участников банды, подозреваемых в серии краж из элитных коттеджей города и соседней Челябинской области. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей. Воры орудовали в конце сентября и начале октября, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Подозреваемые подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны», — пояснили в ведомстве. Меры конспирации они старались сохранять регулярно.

Чаще всего из домов пропадали ювелирные украшения и премиальные часы, а иногда даже дорогой алкоголь и электросамокаты. За один день преступники могли обокрасть сразу два коттеджа в разных регионах.

Участников банды задержали в начале октября. Ими оказались жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые из которых уже имели судимости. На злоумышленников завели уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Фигурантам вменяются четыре эпизода в Екатеринбурге и пять — в Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге полиция задержала пятерых участников банды, подозреваемых в серии краж из элитных коттеджей города и соседней Челябинской области. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей. Воры орудовали в конце сентября и начале октября, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Подозреваемые подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны», — пояснили в ведомстве. Меры конспирации они старались сохранять регулярно. Чаще всего из домов пропадали ювелирные украшения и премиальные часы, а иногда даже дорогой алкоголь и электросамокаты. За один день преступники могли обокрасть сразу два коттеджа в разных регионах. Участников банды задержали в начале октября. Ими оказались жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые из которых уже имели судимости. На злоумышленников завели уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Фигурантам вменяются четыре эпизода в Екатеринбурге и пять — в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...