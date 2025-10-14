14 октября 2025

Челябинцы получили сообщения о беспилотной опасности

Челябинцы получили на телефоны сообщения об возможной атаке БПЛА
Челябинцы получили на телефоны сообщения об возможной атаке БПЛА Фото:

Вот такие СМС получили жители Челябинской области
Вот такие СМС получили жители Челябинской области
Фото:

В Челябинской области объявлено об беспилотной опасности на территории региона. Информация об этом размещена в telegram-канале «Антитеррор 74». «Внимание! 15 октября на территории области объявлен режим Беспилотная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала. СМС с аналогичным содержанием получили некоторые жители Челябинской области.
