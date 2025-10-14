В аэропорту Сургута у иностранцев нашли больше центнера карантинных фруктов и орехов

В аэропорт Сургута (ХМАО) иностранцы пытались провезти больше центнера сухофруктов, орехов и риса вопреки фитосанитарным нормам. Управление Россельхознадзора уничтожили всю продукцию.
«Граждане, прибывшие из Республики Таджикистан, вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 127 кг подкарантинной продукции — сухофрукты, фрукты, орехи, рис. Все товары были изъяты и уничтожены», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Россельхознадзор напомнил, что с 2012 года действуют временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Республик Азербайджан и Таджикистан. Для пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан, разрешен ввоз свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг.
Ранее URA,RU сообщало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) выявили семь случаев попытки ввоза зараженных растений. Сотрудники Россельхознадзора нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана более пяти килограммов бобовых и приправ с опасными вредителями.
