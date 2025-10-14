В Екатеринбурге установят предельный уровень тарифов на тепло

В Екатеринбурге установят предельный уровень цены на тепловую энергию. Это связано с переходом города в новую ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
«Это не тариф, который будет применен в расчетах за тепловую энергию в отношении потребителей, включая население, а максимально возможный порог цены на тепловую энергию», — подчеркнули в ДИПе.
Отмечается, что переход в ЦЗТ позволит гибко управлять обновлением систем теплоснабжения и увеличит ответственность теплоснабжающих организаций за качество поставок. Конкретные тарифы для потребителей будут устанавливаться отдельными соглашениями между администрацией города и поставщиками.
Переход Екатеринбурга в ЦЗТ обяжет поставщиков регулярно обновлять свою инфраструктуру. Рост платы за коммуналку не превысит установленных федеральным законодательством индексов, все действующие меры поддержки для горожан сохранятся.
