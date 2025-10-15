«Ничего не знал»: что известно о чиновнике Жидкове, которого отправили в отставку матом

Самарский чиновник госпитализирован после увольнения Федорищева
Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом после увольнения
Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом после увольнения Фото:

После скандального увольнения, сопровождавшегося нецензурной бранью со стороны губернатора Вячеслава Федорищева, экс-глава Кинельского района Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Чиновник ранее признавался, что не понимает причин отставки. О том, как складывалась карьера Жидкова — в материале URA.RU.

Сельский хозяйственник

Юрий Николаевич Жидков родился 21 июля 1965 года в селе Новый Сарбай Кинельского района Куйбышевской области. В 1988 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт, получив диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства». Трудовой путь начал в колхозе имени Калягина, где работал инженером по эксплуатации сельскохозяйственной техники, а спустя год занял должность заведующего мастерскими.

Работа в администрации

В декабре 1996 года был назначен руководителем Новосарбайской сельской администрации. С января 2006 года по июнь 2009 года занимал пост главы сельского поселения Новый Сарбай. В 2010 году окончил Самарский институт управления по направлению «Менеджмент организации».

С июля 2009 года по июнь 2015 года возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский». В период с 2010 по 2015 год являлся депутатом Собрания представителей Кинельского муниципального района. С 1 июля 2015 года занимал должность первого заместителя главы муниципального района Кинельский. С 2020 года Юрий Николаевич Жидков возглавлял Кинельский район Самарской области.

За что уволили главу района

Федорищев руководит Самарской областью с 2024 года
Федорищев руководит Самарской областью с 2024 года
Фото:

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Во время выездной инспекции объектов, находящихся на стадии реконструкции, Федорищев вместе с Жидковым осматривали камень лежащий на пришкольной территории.

На многократный вопрос губернатора «что это такое?» Жидков отвечал: «просто камень». Губернатор грубо похлопал чиновника по плечу и объявил: «Уволен, ***» Позднее стало известно, что причиной конфликта послужила поврежденная мемориальная табличка, установленная в честь героев Великой Отечественной войны.

После произошедшего Жидков прокомментировал ситуацию, заявив: «Мне обидно, но я стараюсь держаться». По словам экс-главы района, недоразумение возникло из-за истории самого камня: изначально он находился в парке как основа для памятника участникам Великой Отечественной войны, затем был перенесен к школе для размещения в музее, однако табличку при этом забыли снять. Как признавался чиновник, про этот камень он «вообще не знал». На следующий день 15 октября стало известно, что Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Заместитель уволенного главы Кинельского района Дмитрий Григошкин сообщил URA.RU, что Жидков сильно переживает из-за произошедшего. По словам Григошкина, чиновник всегда заботился о районе и его жителях.  

