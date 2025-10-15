Заместитель «уволенного ***» чиновника заявил, что тот очень переживал из-за случившегося

Чиновник Жидков, матом снятый с должности, очень переживал из-за случившегося
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жидков очень переживал из-за увольнения
Жидков очень переживал из-за увольнения Фото:

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого матом отправили в отставку, очень переживал из-за произошедшего. Об этом URA.RU сообщил заместитель отстраненного главы Дмитрий Григошкин.

«Юрий Николаевич — ответственный человек, всегда болел душой и болеет душой за свой район, с людьми всегда разговаривал», — отметил Григошкин в беседе с URA.RU. Заместитель добавил, что его бывший руководитель сильно переживал из-за вчерашних событий, связанных с его увольнением.

Ранее Юрий Жидков, занимавший пост главы Кинельского района Самарской области и отстраненный от должности по решению губернатора, был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». По сведениям СМИ, сейчас Жидков проходит лечение в одном из медицинских учреждений региона.

Жидков был отправлен в отставку по распоряжению губернатора Вячеслава Федорищева. В ходе проверки хода реконструкции социальных учреждений глава области задал Жидкову вопрос: «Это просто камень, да?», выразив тем самым недовольство качеством выполненных работ. Жидков подтвердил, что это действительно так, после чего губернатор резко ответил: «Уволен, ***». Жидков занимал должность с 2020 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого матом отправили в отставку, очень переживал из-за произошедшего. Об этом URA.RU сообщил заместитель отстраненного главы Дмитрий Григошкин. «Юрий Николаевич — ответственный человек, всегда болел душой и болеет душой за свой район, с людьми всегда разговаривал», — отметил Григошкин в беседе с URA.RU. Заместитель добавил, что его бывший руководитель сильно переживал из-за вчерашних событий, связанных с его увольнением. Ранее Юрий Жидков, занимавший пост главы Кинельского района Самарской области и отстраненный от должности по решению губернатора, был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». По сведениям СМИ, сейчас Жидков проходит лечение в одном из медицинских учреждений региона. Жидков был отправлен в отставку по распоряжению губернатора Вячеслава Федорищева. В ходе проверки хода реконструкции социальных учреждений глава области задал Жидкову вопрос: «Это просто камень, да?», выразив тем самым недовольство качеством выполненных работ. Жидков подтвердил, что это действительно так, после чего губернатор резко ответил: «Уволен, ***». Жидков занимал должность с 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...