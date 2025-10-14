«Уволен, на***»: что известно о жестком увольнении губернатором Самарской области своего подчиненного

Глава Кинельского района Самарской области уходит в отставку по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Изначально новость об увольнении не стала столь резонансной. Ситуация изменилась после появления в сети видео с инспекционной поездки губернатора. Федорищев резко высказался в адрес Жидкова, используя нецензурную лексику и уволил его. Подробности — в материале URA.RU.
О том, что глава Кинельского района Самарской области покидает свой пост, стало известно 14 октября 2025 года. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил об этом в своих социальных сетях. Он отметил, что отставка связана с неудовлетворительной работой муниципальных властей при реконструкции ключевых объектов района — дома культуры, школы и других инфраструктурных проектов.
В сообщении губернатора отмечается, что обязанности главы Кинельского района временно исполнит назначенный руководитель. Его кандидатуру определят в ближайшие недели.
Изначально информация об отставке главы Кинельского района не вызвала широкого общественного резонанса. Ситуация изменилась после появления в сети видео с инспекционной поездки губернатора. Федорищев резко высказался в адрес Жидкова, используя нецензурную лексику, заявив, что тот уволен.
Кадровое решение, как позже уточнил глава региона, было вызвано неудовлетворительными результатами ремонта муниципальных объектов, а также халатным отношением к памятному камню, посвященному участникам Великой Отечественной войны. На видео видно, что мемориальный знак оказался поврежден и лежал на заднем дворе школы.
Уволенный глава заявил, что не вполне понял ситуацию
Юрий Жидков после увольнения заявил, что не понимает причин своей отставки и не имел конфликтов с губернатором. В разговоре с журналистами он признался, что для него ситуация стала неожиданной.
Экс-глава района уточнил, что памятный камень изначально находился в парке в качестве фундамента для мемориала в честь участников Великой Отечественной войны. После камень переместили к зданию школы. Жидков отметил, что все значимые инициативы района согласовывались с администрацией области, а выделение средств на ремонт школ и других объектов предусмотрено лишь в бюджете на 2027 год.
Губернатор объяснил свою жесткую реакцию
Вячеслав Федорищев позже объяснил свою эмоциональную реакцию. Он отметил, что, по его мнению, глава района проявил неуважение к памяти героев войны. «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край», — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о камне с табличкой «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Мемориальный знак был поврежден и, по словам губернатора, оказался заброшен на территории школы. Это и стало последней каплей для главы региона.
