Власти Екатеринбурга придумали, как бороться с трудными подростками

Для борьбы с трудными подростками в Екатеринбурге нужно создавать коворкинг-пространства для досуга, увеличивать количество бесплатных спортивных зон и выделять площадки для мероприятий по интересам детей. Об этом заявила и.о главы департамента образования мэрии Ольга Бабченко в ходе совместного заседания комиссий гордумы по развитию образования и по безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент URA.RU.
«Мы предлагаем, как зону ближайшего развития в плане профилактики детских отклонений, это создание коворкинг-пространств для досуговой деятельности ребят, увеличение бесплатных спортивных зон с доступным инвентарем. Вопрос только сложный, кто будет за это отвечать. А также выделение площадей для мероприятий по интересам. Некие зоны свободного общения, которые будут закреплены за какой-то конкретной тематикой», — объяснила Бабченко.
По ее словам, в Екатеринбурге выделяется четыре группы риска среди несовершеннолетних, кто способен к преступлениям, к деструктивному поведению. Всего их 3,4 тысяч человек. Это дети из неблагополучных семей, также оставшиеся без попечения родителей, педагогически запущенные и одаренные, в том числе благополучные. Последяя гпуппа риска является скрытой. Такие подростки, как правило, обладают нестандартным мышлением, любят проводить эксперименты и быть выше других.
