Власти Екатеринбурга придумали, как бороться с трудными подростками

Для борьбы с трудными подростками в Екатеринбурге нужно создавать коворкинги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для детей нужно создавать досуг
Для детей нужно создавать досуг Фото:

Для борьбы с трудными подростками в Екатеринбурге нужно создавать коворкинг-пространства для досуга, увеличивать количество бесплатных спортивных зон и выделять площадки для мероприятий по интересам детей. Об этом заявила и.о главы департамента образования мэрии Ольга Бабченко в ходе совместного заседания комиссий гордумы по развитию образования и по безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент URA.RU.

«Мы предлагаем, как зону ближайшего развития в плане профилактики детских отклонений, это создание коворкинг-пространств для досуговой деятельности ребят, увеличение бесплатных спортивных зон с доступным инвентарем. Вопрос только сложный, кто будет за это отвечать. А также выделение площадей для мероприятий по интересам. Некие зоны свободного общения, которые будут закреплены за какой-то конкретной тематикой», — объяснила Бабченко.

По ее словам, в Екатеринбурге выделяется четыре группы риска среди несовершеннолетних, кто способен к преступлениям, к деструктивному поведению. Всего их 3,4 тысяч человек. Это дети из неблагополучных семей, также оставшиеся без попечения родителей, педагогически запущенные и одаренные, в том числе благополучные. Последяя гпуппа риска является скрытой. Такие подростки, как правило, обладают нестандартным мышлением, любят проводить эксперименты и быть выше других.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для борьбы с трудными подростками в Екатеринбурге нужно создавать коворкинг-пространства для досуга, увеличивать количество бесплатных спортивных зон и выделять площадки для мероприятий по интересам детей. Об этом заявила и.о главы департамента образования мэрии Ольга Бабченко в ходе совместного заседания комиссий гордумы по развитию образования и по безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент URA.RU. «Мы предлагаем, как зону ближайшего развития в плане профилактики детских отклонений, это создание коворкинг-пространств для досуговой деятельности ребят, увеличение бесплатных спортивных зон с доступным инвентарем. Вопрос только сложный, кто будет за это отвечать. А также выделение площадей для мероприятий по интересам. Некие зоны свободного общения, которые будут закреплены за какой-то конкретной тематикой», — объяснила Бабченко. По ее словам, в Екатеринбурге выделяется четыре группы риска среди несовершеннолетних, кто способен к преступлениям, к деструктивному поведению. Всего их 3,4 тысяч человек. Это дети из неблагополучных семей, также оставшиеся без попечения родителей, педагогически запущенные и одаренные, в том числе благополучные. Последяя гпуппа риска является скрытой. Такие подростки, как правило, обладают нестандартным мышлением, любят проводить эксперименты и быть выше других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...