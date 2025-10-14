14 октября 2025

Борьба прокуратуры с бизнесменом против застройки стадиона у школы в Перми получит новое развитие

Пермская прокуратура отстояла в судах стадион у школы, который хотят застроить
На месте стадиона хотят возвести ледовую арену (архивное фото)
На месте стадиона хотят возвести ледовую арену (архивное фото)

Дело об изъятии участка земли, на котором находится стадион пермской гимназии №33, будет отправлено на новое рассмотрение. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции по кассационному представлению прокуратуры Пермского края. Об этом пресс-служба надзорного органа сообщает в Telegram.

«Седьмым кассационным судом общей юрисдикции по кассационному представлению прокуратуры дело по школьному стадиону МАОУ „Гимназия № 33“ г. Перми возвращено на новое рассмотрение», — информирует прокуратура Прикамья. Ранее стало известно, что школьный стадион хотят отдать под стройку — там планируется возведение ледовой арены. Инвестором выступает пермский предприниматель, президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодеров.

Против выступила прокуратура. Надзорный орган обратился в суд с требованием обязать чиновников мэрии Перми вернуть землю гимназии №33. Требования прокуратуры были удовлетворены, однако предприниматель подал апелляцию в краевой суд.

