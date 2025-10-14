Борьба прокуратуры с бизнесменом против застройки стадиона у школы в Перми получит новое развитие

Дело об изъятии участка земли, на котором находится стадион пермской гимназии №33, будет отправлено на новое рассмотрение. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции по кассационному представлению прокуратуры Пермского края. Об этом пресс-служба надзорного органа сообщает в Telegram.
«Седьмым кассационным судом общей юрисдикции по кассационному представлению прокуратуры дело по школьному стадиону МАОУ „Гимназия № 33“ г. Перми возвращено на новое рассмотрение», — информирует прокуратура Прикамья. Ранее стало известно, что школьный стадион хотят отдать под стройку — там планируется возведение ледовой арены. Инвестором выступает пермский предприниматель, президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодеров.
Против выступила прокуратура. Надзорный орган обратился в суд с требованием обязать чиновников мэрии Перми вернуть землю гимназии №33. Требования прокуратуры были удовлетворены, однако предприниматель подал апелляцию в краевой суд.
