Фон дер Ляйен открыто шантажирует Сербию положением страны в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фон дер Ляйен заявила, что Европа хочет рассматривать Сербию как надежного партнера
Фон дер Ляйен заявила, что Европа хочет рассматривать Сербию как надежного партнера Фото:

Еврокомиссия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против РФ, без чего Брюссель не сможет считать Белград «надежным партнером», что исключает возможность приема в сообщество. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. <...> Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%», — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Сербию. Она отметила, что этот процент стоит повысить. Она подчеркнула, что Европа хочет рассматривать Сербию как «надежного партнера».

В сентябре в Пекине состоялись переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Они длились больше часа. В ходе беседы Вучич заявил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против России, и намерена сохранять этот нейтралитет. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимому внешнеполитическому курсу Сербии. Оба президента отметили взаимовыгодный характер стратегического партнерства между государствами. Основные заявления лидеров — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еврокомиссия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против РФ, без чего Брюссель не сможет считать Белград «надежным партнером», что исключает возможность приема в сообщество. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. <...> Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%», — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Сербию. Она отметила, что этот процент стоит повысить. Она подчеркнула, что Европа хочет рассматривать Сербию как «надежного партнера». В сентябре в Пекине состоялись переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Они длились больше часа. В ходе беседы Вучич заявил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против России, и намерена сохранять этот нейтралитет. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимому внешнеполитическому курсу Сербии. Оба президента отметили взаимовыгодный характер стратегического партнерства между государствами. Основные заявления лидеров — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...