Фон дер Ляйен открыто шантажирует Сербию положением страны в Европе

Еврокомиссия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против РФ, без чего Брюссель не сможет считать Белград «надежным партнером», что исключает возможность приема в сообщество. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. <...> Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%», — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Сербию. Она отметила, что этот процент стоит повысить. Она подчеркнула, что Европа хочет рассматривать Сербию как «надежного партнера».
В сентябре в Пекине состоялись переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Они длились больше часа. В ходе беседы Вучич заявил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против России, и намерена сохранять этот нейтралитет. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимому внешнеполитическому курсу Сербии. Оба президента отметили взаимовыгодный характер стратегического партнерства между государствами. Основные заявления лидеров — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.