Путин провел переговоры с европейским союзником России: что обсудили президент РФ и Вучич. Фото, видео

Вучич: Сербия сохранит нейтралитет в вопросе санкций против России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучич поблагодарил Путина за дружеское отношение к сербскому народу
Вучич поблагодарил Путина за дружеское отношение к сербскому народу Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В Пекине состоялись переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Они длились больше часа. Встреча лидеров проходила в государственной резиденции «Дяоюйтай», сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

В ходе беседы Вучич заявил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против России, и намерена сохранять этот нейтралитет. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимому внешнеполитическому курсу Сербии. Оба президента отметили взаимовыгодный характер стратегического партнерства между государствами. Основные заявления лидеров — в материале URA.RU.

Заявления Путина

Путин заявил, что рад видеть Вучича

Путин заявил, что Россия внимательно следит за действиями Сербии на международной арене
Путин заявил, что Россия внимательно следит за действиями Сербии на международной арене
Фото:

Путин заявил, что рад видеть сербского коллегу в Китае. Он подчеркнул, что ценит возможность обсудить с ним широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством и региональной повесткой.

«Я рад, что сегодня у нас есть возможность провести обстоятельную беседу по вопросам двусторонних отношений и региональной ситуации, как мы это обычно делаем при личных встречах. Приятно видеть вас», — отметил Путин в ходе встречи.

Россия поддерживает внешнеполитический курс Сербии

Российский лидер также отметил, что Россия с уважением относится к самостоятельному внешнеполитическому курсу Сербии, реализуемой под руководством Вучича. В ходе встречи с главой сербского государства Путин заявил, что Москва внимательно следит за действиями Белграда на международной арене.

Партнерство Сербии и РФ приносит положительные результаты

Кроме того, российский президент отметил, что стратегическое сотрудничество между Москвой и Белградом является взаимовыгодным. По его словам, оно также приносит положительные результаты обеим странам. 

Заявления Вучича 

Сербия продолжит сохранять нейтралитет в вопросе санкций против РФ

Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить санкции протиив РФ
Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить санкции протиив РФ
Фото:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна остается единственной в Европе, не присоединившейся к санкциям против России. Он подчеркнул, что и в дальнейшем страна будет придерживаться нейтралитета в этом вопросе, несмотря на давление Запада. 

Вучич пригласил РЖД и «Росатом» принять участие в инфраструктурных проектах Сербии

Вучич также выступил с предложением российским компаниям, в том числе РЖД и «Росатом», принять участие в реализации инфраструктурных проектов на территории страны. Он отметил, что Сербия открыта для сотрудничества с российскими организациями в данной сфере.

«Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии — добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие», — сказал он в ходе встречи.

Белград намерен продолжать сотрудничество с Москвой на высоком уровне 

Вучич выразил России признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии
Вучич выразил России признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии
Фото:

Сербский президент подчеркнул важность развития тесного взаимодействия с Москвой для Белграда. В ходе переговоров он выразил уверенность, что стороны смогут не только поддерживать, но и расширять сотрудничество между двумя государствами во всех сферах. Вучич отметил, что укрепление двусторонних отношений остается одним из приоритетов для Сербии.

Вучич поблагодарил Путина за дружеское отношение к сербскому народу

Кроме того, Вучич выразил признательность Владимиру Путину за проявленную поддержку в вопросе территориальной целостности Сербии, а также за дружественное отношение к сербскому народу. Он также поблагодарил российского лидера за уважение к позиции Сербии и содействие в сохранении ее национального единства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пекине состоялись переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Они длились больше часа. Встреча лидеров проходила в государственной резиденции «Дяоюйтай», сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий. В ходе беседы Вучич заявил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против России, и намерена сохранять этот нейтралитет. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимому внешнеполитическому курсу Сербии. Оба президента отметили взаимовыгодный характер стратегического партнерства между государствами. Основные заявления лидеров — в материале URA.RU. Заявления Путина Путин заявил, что рад видеть Вучича Путин заявил, что рад видеть сербского коллегу в Китае. Он подчеркнул, что ценит возможность обсудить с ним широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством и региональной повесткой. Россия поддерживает внешнеполитический курс Сербии Российский лидер также отметил, что Россия с уважением относится к самостоятельному внешнеполитическому курсу Сербии, реализуемой под руководством Вучича. В ходе встречи с главой сербского государства Путин заявил, что Москва внимательно следит за действиями Белграда на международной арене. Партнерство Сербии и РФ приносит положительные результаты Кроме того, российский президент отметил, что стратегическое сотрудничество между Москвой и Белградом является взаимовыгодным. По его словам, оно также приносит положительные результаты обеим странам.  Заявления Вучича  Сербия продолжит сохранять нейтралитет в вопросе санкций против РФ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна остается единственной в Европе, не присоединившейся к санкциям против России. Он подчеркнул, что и в дальнейшем страна будет придерживаться нейтралитета в этом вопросе, несмотря на давление Запада.  Вучич пригласил РЖД и «Росатом» принять участие в инфраструктурных проектах Сербии Вучич также выступил с предложением российским компаниям, в том числе РЖД и «Росатом», принять участие в реализации инфраструктурных проектов на территории страны. Он отметил, что Сербия открыта для сотрудничества с российскими организациями в данной сфере. Белград намерен продолжать сотрудничество с Москвой на высоком уровне  Сербский президент подчеркнул важность развития тесного взаимодействия с Москвой для Белграда. В ходе переговоров он выразил уверенность, что стороны смогут не только поддерживать, но и расширять сотрудничество между двумя государствами во всех сферах. Вучич отметил, что укрепление двусторонних отношений остается одним из приоритетов для Сербии. Вучич поблагодарил Путина за дружеское отношение к сербскому народу Кроме того, Вучич выразил признательность Владимиру Путину за проявленную поддержку в вопросе территориальной целостности Сербии, а также за дружественное отношение к сербскому народу. Он также поблагодарил российского лидера за уважение к позиции Сербии и содействие в сохранении ее национального единства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...