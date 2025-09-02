В Пекине состоялись переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Они длились больше часа. Встреча лидеров проходила в государственной резиденции «Дяоюйтай», сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
В ходе беседы Вучич заявил, что Сербия остается единственной европейской страной, не вводившей санкций против России, и намерена сохранять этот нейтралитет. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимому внешнеполитическому курсу Сербии. Оба президента отметили взаимовыгодный характер стратегического партнерства между государствами. Основные заявления лидеров — в материале URA.RU.
Заявления Путина
Путин заявил, что рад видеть Вучича
Путин заявил, что рад видеть сербского коллегу в Китае. Он подчеркнул, что ценит возможность обсудить с ним широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством и региональной повесткой.
«Я рад, что сегодня у нас есть возможность провести обстоятельную беседу по вопросам двусторонних отношений и региональной ситуации, как мы это обычно делаем при личных встречах. Приятно видеть вас», — отметил Путин в ходе встречи.
Россия поддерживает внешнеполитический курс Сербии
Российский лидер также отметил, что Россия с уважением относится к самостоятельному внешнеполитическому курсу Сербии, реализуемой под руководством Вучича. В ходе встречи с главой сербского государства Путин заявил, что Москва внимательно следит за действиями Белграда на международной арене.
Партнерство Сербии и РФ приносит положительные результаты
Кроме того, российский президент отметил, что стратегическое сотрудничество между Москвой и Белградом является взаимовыгодным. По его словам, оно также приносит положительные результаты обеим странам.
Заявления Вучича
Сербия продолжит сохранять нейтралитет в вопросе санкций против РФ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна остается единственной в Европе, не присоединившейся к санкциям против России. Он подчеркнул, что и в дальнейшем страна будет придерживаться нейтралитета в этом вопросе, несмотря на давление Запада.
Вучич пригласил РЖД и «Росатом» принять участие в инфраструктурных проектах Сербии
Вучич также выступил с предложением российским компаниям, в том числе РЖД и «Росатом», принять участие в реализации инфраструктурных проектов на территории страны. Он отметил, что Сербия открыта для сотрудничества с российскими организациями в данной сфере.
«Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии — добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие», — сказал он в ходе встречи.
Белград намерен продолжать сотрудничество с Москвой на высоком уровне
Сербский президент подчеркнул важность развития тесного взаимодействия с Москвой для Белграда. В ходе переговоров он выразил уверенность, что стороны смогут не только поддерживать, но и расширять сотрудничество между двумя государствами во всех сферах. Вучич отметил, что укрепление двусторонних отношений остается одним из приоритетов для Сербии.
Вучич поблагодарил Путина за дружеское отношение к сербскому народу
Кроме того, Вучич выразил признательность Владимиру Путину за проявленную поддержку в вопросе территориальной целостности Сербии, а также за дружественное отношение к сербскому народу. Он также поблагодарил российского лидера за уважение к позиции Сербии и содействие в сохранении ее национального единства.
