Грубо уволенный самарский чиновник сообщил о своем состоянии здоровья

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, уволенный губернатором Вячеславом Федорищевым, находится в стабильном состоянии и проходит лечение в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона.
«Состояние Жидкова стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — приводит слова минздрава Aif.ru.
Сам Юрий Жидков в телефонном разговоре с журналистами подтвердил, что находится в больнице, где восстанавливает здоровье после эмоционально сложной ситуации. По его словам, решение губернатора Федорищева об увольнении стало для него неожиданностью и стало тяжелым испытанием. Чиновник отметил, что после выписки намерен подать заявление об уходе по собственному желанию.
Юрий Жидков возглавлял Кинельский район с 2020 года и был уволен губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым после инспекции, в ходе которой глава региона выразил недовольство состоянием муниципальных объектов, в том числе ремонтом школ и повреждением памятного камня участникам Великой Отечественной войны. Увольнение сопровождалось резкими высказываниями губернатора, а сам Жидков ранее сообщал о непонимании причин своей отставки и сильных переживаниях из-за случившегося.
