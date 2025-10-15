Грубо уволенный самарский чиновник сообщил о своем состоянии здоровья

Грубо уволенный самарский чиновник Жидков проходит лечение в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самарский чиновник Жидков сообщил, что находится в стабильном состоянии
Самарский чиновник Жидков сообщил, что находится в стабильном состоянии Фото:

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, уволенный губернатором Вячеславом Федорищевым, находится в стабильном состоянии и проходит лечение в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона.

«Состояние Жидкова стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — приводит слова минздрава Aif.ru.

Сам Юрий Жидков в телефонном разговоре с журналистами подтвердил, что находится в больнице, где восстанавливает здоровье после эмоционально сложной ситуации. По его словам, решение губернатора Федорищева об увольнении стало для него неожиданностью и стало тяжелым испытанием. Чиновник отметил, что после выписки намерен подать заявление об уходе по собственному желанию. 

Юрий Жидков возглавлял Кинельский район с 2020 года и был уволен губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым после инспекции, в ходе которой глава региона выразил недовольство состоянием муниципальных объектов, в том числе ремонтом школ и повреждением памятного камня участникам Великой Отечественной войны. Увольнение сопровождалось резкими высказываниями губернатора, а сам Жидков ранее сообщал о непонимании причин своей отставки и сильных переживаниях из-за случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, уволенный губернатором Вячеславом Федорищевым, находится в стабильном состоянии и проходит лечение в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона. «Состояние Жидкова стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — приводит слова минздрава Aif.ru. Сам Юрий Жидков в телефонном разговоре с журналистами подтвердил, что находится в больнице, где восстанавливает здоровье после эмоционально сложной ситуации. По его словам, решение губернатора Федорищева об увольнении стало для него неожиданностью и стало тяжелым испытанием. Чиновник отметил, что после выписки намерен подать заявление об уходе по собственному желанию.  Юрий Жидков возглавлял Кинельский район с 2020 года и был уволен губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым после инспекции, в ходе которой глава региона выразил недовольство состоянием муниципальных объектов, в том числе ремонтом школ и повреждением памятного камня участникам Великой Отечественной войны. Увольнение сопровождалось резкими высказываниями губернатора, а сам Жидков ранее сообщал о непонимании причин своей отставки и сильных переживаниях из-за случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...