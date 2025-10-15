Коммерсант: снятый с должности словами «Уволен, ***» чиновник госпитализирован

Коммерсант: грубо снятый с должности самарский чиновник госпитализирован
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас Жикдов находится в больнице
Сейчас Жикдов находится в больнице Фото:

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого матом отстранили от должности, госпитализирован. Об этом сообщили СМИ.

«Уволенный губернатором Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом», — пишет «Коммерсантъ-Волга». По данным издания, сейчас он находится в одном из медучреждений региона.

Юрий Жидков занимал пост главы Кинельского района с 2020 года, а до этого исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил Жидкова после инспекции, где высказался в его адрес нецензурно.

Увольнение связано с неудовлетворительной работой муниципалитета, в частности ремонтом школ и повреждением памятного камня, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Жидков, не понимая причин своей отставки, отметил, что между ним и губернатором не было конфликта по поводу ситуации с памятником. Федорищев подчеркнул, что неуважение к памяти героев войны стало основанием для его решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого матом отстранили от должности, госпитализирован. Об этом сообщили СМИ. «Уволенный губернатором Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом», — пишет «Коммерсантъ-Волга». По данным издания, сейчас он находится в одном из медучреждений региона. Юрий Жидков занимал пост главы Кинельского района с 2020 года, а до этого исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил Жидкова после инспекции, где высказался в его адрес нецензурно. Увольнение связано с неудовлетворительной работой муниципалитета, в частности ремонтом школ и повреждением памятного камня, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Жидков, не понимая причин своей отставки, отметил, что между ним и губернатором не было конфликта по поводу ситуации с памятником. Федорищев подчеркнул, что неуважение к памяти героев войны стало основанием для его решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...