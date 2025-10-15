Донецкий футбольный клуб «Шахтер» будет выступать во второй лиге России

«Шахтер» будет выступать во Второй лиге России с 2026 года
«Шахтер» будет выступать во Второй лиге России с 2026 года

Во Второй лиге России с 2026 года будет выступать донецкий футбольный клуб «Шахтер». Информация об этом появилась в соцсетях.

«Клуб уже начал проходить лицензирование. Представители „горняков“ уже посетили офис ФНЛ, где получили одобрение на участие в следующем сезоне», — пишет telegram-канал Sport Baza. Отмечается, что ФК попадет в первую группу лиги дивизиона Б. В основном там играют южные команда, а домашние матчи будут проводиться в Крыму. Однако в Кубке России «Шахтер» участие принимать не будет из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес РФС. Бюджет клуба составит около 60 миллионов рублей.

По данным канала, во Второй лиге может оказаться также ФК «Фрегат» (Херсонская область и «Заря» (ЛНР). Сейчас эти клубы якобы решают вопросы о возможном участии в Первенстве РФ. 

14 октября сборная РФ по футболу встретилась с командой из Боливии. Событие закончилось со счетом 3:0 в пользу россиян. Матч прошел в 20:00 по Москве. Обслуживала обе встречи судейская бригада из Черногории. Матч прошел на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

