Пассажирка «Уральских авиалиний» едва не родила в небе. Фото

Роды начались на высоте 10 тысяч метров
Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» чуть не родила во время полета из Екатеринбурга в Самарканд (Узбекистан). Схватки у 19-летней девушки начались прямо на борту, благо рядом оказались врач-невролог и фельдшер, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Для женщины оперативно оборудовали удобное место в салоне из нескольких кресел, создав импровизированную палату на высоте 10 тысяч метров», — сказали там. До окончания полета будущей маме помогали бортпроводники, а медики контролировали ее состояние.

Все закончилось благополучно — по прилете в Самарканд пассажирку встретили врачи и доставили в роддом. Как оказалось, девушка была на 10-м месяце беременности.

