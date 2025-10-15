Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» чуть не родила во время полета из Екатеринбурга в Самарканд (Узбекистан). Схватки у 19-летней девушки начались прямо на борту, благо рядом оказались врач-невролог и фельдшер, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Для женщины оперативно оборудовали удобное место в салоне из нескольких кресел, создав импровизированную палату на высоте 10 тысяч метров», — сказали там. До окончания полета будущей маме помогали бортпроводники, а медики контролировали ее состояние.
Все закончилось благополучно — по прилете в Самарканд пассажирку встретили врачи и доставили в роддом. Как оказалось, девушка была на 10-м месяце беременности.
