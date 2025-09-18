В правительстве нашли способ снизить ключевую ставку

Правительство намерено сбалансировать бюджет на предстоящие три года, чтобы у Центробанка было больше пространства для снижения ключевой ставки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью.
«Наша задача— сбалансировать бюджет. Это необходимо для того чтобы у ЦБ было больше возможностей снижать ключевую ставку», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и снижение ключевой ставки являются мощным стимулом для экономики: кредиты для бизнеса и населения становятся дешевле, что оживляет инвестиционную активность и потребительский спрос. Сбалансированный бюджет, при котором доходы покрывают расходы без увеличения госдолга, помогает сдерживать инфляцию. Это, в свою очередь, дает регулятору возможность снижать ставку, не опасаясь раскручивания инфляционной спирали.
Ранее Эльвира Набиуллина, возглавляющая Банк России, призвала не ожидать от регулятора искусственного воздействия на динамику курса рубля. Такое заявление она сделала в рамках сессии Московского финансового форума.
