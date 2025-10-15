Незевай, Грязнуха и Мочалка: 10 необычных названий свердловских деревень и сел

В Свердловской области, как и во многих других регионах России, многие населенные пункты носят необычные названия. Кому-то они кажутся забавными, кому-то режут слух, а кого-то приводят в восторг. URA.RU собрало топ-10 самых диковинных наименований деревень и поселков, где живут уральцы.
Село Большая Грязнуха
Свое название берет от реки Грязнухи, которая протекает неподалеку. Живет в селе около 600 человек, причем живет очень дружно — об этом рассказали в соседнем селе Травянском. «К своему названию они привыкли, не огорчаются. Люди очень дружно отмечают день поселка, всем миром накрывают на берегу пруда большую поляну и гуляют с гармонистами до утра. Мы им даже завидуем», — признался собеседник агентства.
Более того: Большую Грязнуху облюбовали обитатели близлежащего крупного города Каменска-Уральского, которые захотели сбежать от суеты и начали строить в селе роскошные коттеджи. Так что со временем Большая Грязнуха вполне может превратиться в подобие подмосковной деревни Грязь, где живут российские поп-звезды.
Деревня Мочалка
В администрации Таборинского сельского поселения, к которому относится деревня, агентству сообщили, что в Мочалке на данный момент проживает всего 4 человека. «Это пенсионеры. Продукты получают с доставкой», — объяснили чиновники. Откуда взялось такое название, они пояснить затруднились.
Поселок Незевай
Он находится возле города Артемовский, в нем проживают порядка 600 человек. В открытых источниках пишут, что свое название Незевай получил неслучайно. Возле поселка проходит железная дорога, и в прежние времена поезда там не останавливались. Вместо этого машинисты снижали скорость и кричали пассажирам — «Не зевай!», чтобы те были порасторопнее и спрыгнули на ходу. Постепенно название прижилось и стало родным.
Деревня Кокуй
Она находится в Талицком округе, ведет свою историю с давних времен и упоминается в переписной книге 1681—1683 годов. По одной из версий, название происходит от русского слова «кокуй», то есть выселок, отдаленное поселение. Второе значение связывают с топонимом Кокуй — так назывались места, где в старину проводились праздничные языческие игрища. Кроме того, словом кокуй обозначали часть головного убора замужней женщины, покойника или внезапно приключившуюся беду.
Село Тупицыно
Оно находится в Пышминском округе, сейчас в нем проживает порядка 300 человек. Тупицино было образовано более 100 лет назад старообрядцами-белопоповцами. Там издавна жили крестьяне, которые занимались земледелием и скотоводством. Почему Тупицино получило такое название, никто не знает, но оно точно себя не оправдывает: в селе есть детский сад, школа, библиотека и другие учреждения. «Мы свое село любим. Например, я тут родилась, название меня не смущает. Да оно и не одно такое в России», — сказала корреспонденту одна из учительниц.
Поселок Пуксинка
Труднодоступный поселок находится в тайге на севере области и свое название берет от названия реки Пуксинка. Он возник в 1950-х годах вокруг исправительной колонии. и его первое население состояло из сотрудников зоны и членов их семей. Со временем ИК закрылась, люди разъехались, и поселок стал увядать. Сейчас в нем живет всего 17 человек. Власти планируют вовсе упразднить Пуксинку, а ее жителей переселить в другие места.
Деревня Каква
Она тоже находится на севере региона и берет название от горной реки. В начале XVIII века это было зимовье на Верхотурском тракте и служило постоялым двором для проезжающих, со временем превратившись в деревню. В начале XX века, когда построили железную дорогу, Верхотурский тракт стал невостребованным, деревня стала вымирать. В 1970-х годах ее официально упразднили, но одна-единственная семья уезжать отказалась. Люди жили в глуши вплоть до 2008 года, пока от лесного пожара не сгорел их дом и мост через реку. Лишь после этого они покинули Какву навсегда.
Поселок Газета
Он находится в Белоярском районе, и там всего одна улица — Озерная. Название поселка связано с примечательной историей. В 1920-е годы некий уралец Лев Осокин захотел создать коммуну и присмотрел подходящее место в лесах. Районное начальство отказывалось дать разрешение на заселение новых земель, тогда Осокин отправил письмо о чиновничьем бюрократизме в центральную газету «Правда». После публикации коммунарам разрешили построить деревню, а те из благодарности назвали свою деревню Газетой — в честь печатного слова.
Деревня Забор
Она находится в Тавдинском районе. Поселение возникло в начале 1920-х годов как выселок деревни Жиряково на полях «за бором», в урочище «Забор». Отсюда и пошло название. 15 лет назад там проживало всего 49 человек, говорят, что сейчас еще меньше.
Деревня Рассол
Она находится под Верхотурьем и вовсе не имеет отношения к напитку, которым принято опохмеляться в России. Свое название деревня взяла от речки Рассолка, которую, в свою очередь, прозвали так в связи с существовавшим здесь в старину солеварным промыслом. Несколько лет назад население Рассола состояло всего из трех человек.
