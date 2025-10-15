15 октября 2025

Незевай, Грязнуха и Мочалка: 10 необычных названий свердловских деревень и сел

В свердловском поселке Травянское завидуют жителям Большой Грязнухи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральские деревни и села отличаются самобытными названиями и удивительной красотой
Уральские деревни и села отличаются самобытными названиями и удивительной красотой Фото:

В Свердловской области, как и во многих других регионах России, многие населенные пункты носят необычные названия. Кому-то они кажутся забавными, кому-то режут слух, а кого-то приводят в восторг. URA.RU собрало топ-10 самых диковинных наименований деревень и поселков, где живут уральцы. 

Село Большая Грязнуха

Свое название берет от реки Грязнухи, которая протекает неподалеку. Живет в селе около 600 человек, причем живет очень дружно — об этом рассказали в соседнем селе Травянском. «К своему названию они привыкли, не огорчаются. Люди очень дружно отмечают день поселка, всем миром накрывают на берегу пруда большую поляну и гуляют с гармонистами до утра. Мы им даже завидуем», — признался собеседник агентства. 

Более того: Большую Грязнуху облюбовали обитатели близлежащего крупного города Каменска-Уральского, которые захотели сбежать от суеты и начали строить в селе роскошные коттеджи. Так что со временем Большая Грязнуха вполне может превратиться в подобие подмосковной деревни Грязь, где живут российские поп-звезды. 

Деревня Мочалка

В администрации Таборинского сельского поселения, к которому относится деревня, агентству сообщили, что в Мочалке на данный момент проживает всего 4 человека.  «Это пенсионеры. Продукты получают с доставкой», — объяснили чиновники. Откуда взялось такое название, они пояснить затруднились. 

Поселок Незевай

Он находится возле города Артемовский, в нем проживают порядка 600 человек. В открытых источниках пишут, что свое название Незевай получил неслучайно. Возле поселка проходит железная дорога, и в прежние времена поезда там не останавливались. Вместо этого машинисты снижали скорость и кричали пассажирам — «Не зевай!», чтобы те были порасторопнее и спрыгнули на ходу. Постепенно название прижилось и стало родным. 

Деревня Кокуй

Она находится в Талицком округе, ведет свою историю с давних времен и упоминается в переписной книге 1681—1683 годов. По одной из версий, название происходит от русского слова «кокуй», то есть выселок, отдаленное поселение. Второе значение связывают с топонимом Кокуй — так назывались места, где в старину проводились праздничные языческие игрища. Кроме того, словом кокуй обозначали часть головного убора замужней женщины, покойника или внезапно приключившуюся беду. 

Село Тупицыно 

Оно находится в Пышминском округе, сейчас в нем проживает порядка 300 человек. Тупицино было образовано более 100 лет назад старообрядцами-белопоповцами. Там издавна жили крестьяне, которые занимались земледелием и скотоводством. Почему Тупицино получило такое название, никто не знает, но оно точно себя не оправдывает: в селе есть детский сад, школа, библиотека и другие учреждения. «Мы свое село любим. Например, я тут родилась, название меня не смущает. Да оно и не одно такое в России», — сказала корреспонденту одна из учительниц. 

Поселок Пуксинка

Труднодоступный поселок находится в тайге на севере области и свое название берет от названия реки Пуксинка. Он возник в 1950-х годах вокруг исправительной колонии. и его первое население состояло из сотрудников зоны и членов их семей. Со временем ИК закрылась, люди разъехались, и поселок стал увядать. Сейчас в нем живет всего 17 человек. Власти планируют вовсе упразднить Пуксинку, а ее жителей переселить в другие места. 

Деревня Каква

Она тоже находится на севере региона и берет название от горной реки. В начале XVIII века это было зимовье на Верхотурском тракте и служило постоялым двором для проезжающих, со временем превратившись в деревню. В начале XX века, когда построили железную дорогу, Верхотурский тракт стал невостребованным, деревня стала вымирать. В 1970-х годах ее официально упразднили, но одна-единственная семья уезжать отказалась. Люди жили в глуши вплоть до 2008 года, пока от лесного пожара не сгорел их дом и мост через реку. Лишь после этого они покинули Какву навсегда. 

Поселок Газета

Он находится в Белоярском районе, и там всего одна улица — Озерная. Название поселка связано с примечательной историей. В 1920-е годы некий уралец Лев Осокин захотел создать коммуну и присмотрел подходящее место в лесах. Районное начальство отказывалось дать разрешение на заселение новых земель, тогда Осокин отправил письмо о чиновничьем бюрократизме в центральную газету «Правда». После публикации коммунарам разрешили построить деревню, а те из благодарности назвали свою деревню Газетой — в честь печатного слова.

Деревня Забор

Она находится в Тавдинском районе. Поселение возникло в начале 1920-х годов как выселок деревни Жиряково на полях «за бором», в урочище «Забор». Отсюда и пошло название. 15 лет назад там проживало всего 49 человек, говорят, что сейчас еще меньше. 

Деревня Рассол 

Она находится под Верхотурьем и вовсе не имеет отношения к напитку, которым принято опохмеляться в России. Свое название деревня взяла от речки Рассолка, которую, в свою очередь, прозвали так в связи с существовавшим здесь в старину солеварным промыслом. Несколько лет назад население Рассола состояло всего из трех человек.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области, как и во многих других регионах России, многие населенные пункты носят необычные названия. Кому-то они кажутся забавными, кому-то режут слух, а кого-то приводят в восторг. URA.RU собрало топ-10 самых диковинных наименований деревень и поселков, где живут уральцы.  Село Большая Грязнуха Свое название берет от реки Грязнухи, которая протекает неподалеку. Живет в селе около 600 человек, причем живет очень дружно — об этом рассказали в соседнем селе Травянском. «К своему названию они привыкли, не огорчаются. Люди очень дружно отмечают день поселка, всем миром накрывают на берегу пруда большую поляну и гуляют с гармонистами до утра. Мы им даже завидуем», — признался собеседник агентства.  Более того: Большую Грязнуху облюбовали обитатели близлежащего крупного города Каменска-Уральского, которые захотели сбежать от суеты и начали строить в селе роскошные коттеджи. Так что со временем Большая Грязнуха вполне может превратиться в подобие подмосковной деревни Грязь, где живут российские поп-звезды.  Деревня Мочалка В администрации Таборинского сельского поселения, к которому относится деревня, агентству сообщили, что в Мочалке на данный момент проживает всего 4 человека.  «Это пенсионеры. Продукты получают с доставкой», — объяснили чиновники. Откуда взялось такое название, они пояснить затруднились.  Поселок Незевай Он находится возле города Артемовский, в нем проживают порядка 600 человек. В открытых источниках пишут, что свое название Незевай получил неслучайно. Возле поселка проходит железная дорога, и в прежние времена поезда там не останавливались. Вместо этого машинисты снижали скорость и кричали пассажирам — «Не зевай!», чтобы те были порасторопнее и спрыгнули на ходу. Постепенно название прижилось и стало родным.  Деревня Кокуй Она находится в Талицком округе, ведет свою историю с давних времен и упоминается в переписной книге 1681—1683 годов. По одной из версий, название происходит от русского слова «кокуй», то есть выселок, отдаленное поселение. Второе значение связывают с топонимом Кокуй — так назывались места, где в старину проводились праздничные языческие игрища. Кроме того, словом кокуй обозначали часть головного убора замужней женщины, покойника или внезапно приключившуюся беду.  Село Тупицыно  Оно находится в Пышминском округе, сейчас в нем проживает порядка 300 человек. Тупицино было образовано более 100 лет назад старообрядцами-белопоповцами. Там издавна жили крестьяне, которые занимались земледелием и скотоводством. Почему Тупицино получило такое название, никто не знает, но оно точно себя не оправдывает: в селе есть детский сад, школа, библиотека и другие учреждения. «Мы свое село любим. Например, я тут родилась, название меня не смущает. Да оно и не одно такое в России», — сказала корреспонденту одна из учительниц.  Поселок Пуксинка Труднодоступный поселок находится в тайге на севере области и свое название берет от названия реки Пуксинка. Он возник в 1950-х годах вокруг исправительной колонии. и его первое население состояло из сотрудников зоны и членов их семей. Со временем ИК закрылась, люди разъехались, и поселок стал увядать. Сейчас в нем живет всего 17 человек. Власти планируют вовсе упразднить Пуксинку, а ее жителей переселить в другие места.  Деревня Каква Она тоже находится на севере региона и берет название от горной реки. В начале XVIII века это было зимовье на Верхотурском тракте и служило постоялым двором для проезжающих, со временем превратившись в деревню. В начале XX века, когда построили железную дорогу, Верхотурский тракт стал невостребованным, деревня стала вымирать. В 1970-х годах ее официально упразднили, но одна-единственная семья уезжать отказалась. Люди жили в глуши вплоть до 2008 года, пока от лесного пожара не сгорел их дом и мост через реку. Лишь после этого они покинули Какву навсегда.  Поселок Газета Он находится в Белоярском районе, и там всего одна улица — Озерная. Название поселка связано с примечательной историей. В 1920-е годы некий уралец Лев Осокин захотел создать коммуну и присмотрел подходящее место в лесах. Районное начальство отказывалось дать разрешение на заселение новых земель, тогда Осокин отправил письмо о чиновничьем бюрократизме в центральную газету «Правда». После публикации коммунарам разрешили построить деревню, а те из благодарности назвали свою деревню Газетой — в честь печатного слова. Деревня Забор Она находится в Тавдинском районе. Поселение возникло в начале 1920-х годов как выселок деревни Жиряково на полях «за бором», в урочище «Забор». Отсюда и пошло название. 15 лет назад там проживало всего 49 человек, говорят, что сейчас еще меньше.  Деревня Рассол  Она находится под Верхотурьем и вовсе не имеет отношения к напитку, которым принято опохмеляться в России. Свое название деревня взяла от речки Рассолка, которую, в свою очередь, прозвали так в связи с существовавшим здесь в старину солеварным промыслом. Несколько лет назад население Рассола состояло всего из трех человек.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...