Грубо уволенный самарский чиновник сам напишет заявление об уходе

Глава Кинельского района Юрий Жидков заявил об уходе после госпитализации
Глава Кинельского района госпитализирован и объявил об уходе с поста
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков объявил об уходе с должности после неожиданного решения вышестоящего руководства. Чиновник в настоящее время находится в больнице, где восстанавливает здоровье.

«Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении»,— написал в своем telegram-канале глава Кинельского района.

После завершения лечения чиновник намерен официально подать заявление об увольнении. Точная причина кадровых изменений и состояние здоровья Жидкова не уточняются.

Экс-глава Кинельского района Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом после конфликтного увольнения, в ходе которого губернатор Вячеслав Федорищев допустил нецензурные выражения в его адрес. Ранее отстраненный чиновник заявлял, что не понимает мотивов своего отстранения от должности. О том, как складывалась карьера Жидкова — в материале URA.RU.

