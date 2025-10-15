В Перми создадут мурал, посвященный дружбе России и Беларуси

В Перми в 2026 году появится мурал, посвященный дружбе России и Республики Беларусь. Он будет создан в рамках дней Минска в Перми, анонсировал глава краевой столицы Эдуард Соснин. В среду, 15 октября, чиновник выступил с докладом на заседании правительства, рассказав об итогах проведения дней Перми в столице Беларуси.
«Ключевым совместным мероприятием следующего года Дмитрий Николаевич, вы правильно заметили, предлагаем сделать Дни Минска в Перми. Предварительная договоренность с руководством Минскгорисполкома достигнута, и мы сейчас проводим эту работу», — сказал Соснин. Глава города выразил уверенность, что проведение мероприятия такого уровня «позволит эффективно учиться друг у друга передовым практикам, делиться собственными наработками», чтобы жизнь людей в указанных городах «становилась только лучше». Помимо этого, в библиотеке Перми будет представлен уголок белорусской литературы, ожидается визит в краевую столицу творческих коллективов и рестораторов из Беларуси. Также пройдет Кубок главы Перми по футболу, в котором примут участие юношеские команды двух городов.
URA.RU рассказывало, что в рамках дней Перми в Минске состоялись деловые встречи, концерты, гастрономические презентации. На закрытии двухдневного мероприятия, призванного укрепить сотрудничество между столицами Прикамья и Республикой Беларусь, выступил пермский музыкант и продюсер DJ Smash.
