Китайские бренды подняли цены на свои авто в России

Бренды Omoda, Geely, Belgee, Tank и KGM подняли цены на свои авто в России
Теперь в России автомобиль модели Tank будет стоить больше 8 миллионов
Теперь в России автомобиль модели Tank будет стоить больше 8 миллионов

Китайские автопроизводители пересмотрели цены на свои популярные модели в России к середине октября 2025 года. Изменения коснулись таких марок, как Omoda, Geely, Belgee, Tank и KGM. Об этом пишут Autonews.ru.

«Tank убрала скидку 100 тысяч в топовой комплектации Blacktrail для модели 500, теперь внедорожник стоит 8 449 000 рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что KGM постепенно сокращала размер скидок на весь модельный ряд, а Omoda C5 подорожала в некоторых комплектациях на 100 тысяч рублей.

Помимо этого, в компании Geely на фоне предыдущего повышения цен на седан Emgrand объявили о скидке 150 тысяч рублей на кроссовер Okavango в комплектации Flagship. С учетом дисконта автомобиль теперь стоит 3 697 190 рублей.

Ранее на рынке российских регионов отмечался ажиотажный спрос на автомобили китайских марок из-за возможного повышения утильсбора с 1 ноября 2025 года. Дилеры торопились завезти машины до изменения законодательства, а покупатели оформляли бронирование из-за быстрого роста цен и сокращения скидок. На фоне ухода некоторых брендов с рынка и их ребрендинга стоимость автомобилей уже увеличивалась, начиная от двух миллионов рублей.

