Как изменится утильсбор для популярных автомобилей в России: какие модели авто исчезнут с рынка

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг рассмотрит вопрос о возможной отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Как сообщают в секретариате первого вице-премьера, такое решение связано с рассмотрением обращения бизнес-объединения «Деловая Россия», обеспокоенного последствиями нововведений для автопроизводителей и дилеров.
Уточняется, что обращение поступило из-за опасений бизнеса относительно резкого увеличения нагрузки на отрасль и возможного роста цен для конечных потребителей. Минпромторг в ближайшее время проанализирует ситуацию на рынке, а также соберет предложения от ключевых участников отрасли для выработки согласованной позиции по срокам введения новых правил. Более подробно о последствия повышения утильсбора — в материале URA.RU.
Причина повышения утильсбора
Более 73% автомобилей, ввезенных в Россию за девять месяцев, использовали льготную ставку утилизационного сбора. Это привело к массовому распространению серых схем импорта, когда машины ввозятся на физических лиц, а продаются через официальные дилерские центры. Как сообщил министр промышленности Антон Алиханов, это создает неравные условия для официальных импортеров и может привести к сокращению инвестиций компаний, включая китайских автопроизводителей, которые открыли в России сборочные заводы.
Из-за ухода импортеров в «тень» бюджет недополучил значительные средства. Минпромторгу уже пришлось сократить расходы на 110 млрд рублей, а в ближайшее время может быть урезано еще 124 млрд рублей, предназначенных для поддержки автопрома и других отраслей. С 1 ноября 2025 года планируется повышение утилизационного сбора, которое затронет автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. В правительстве подчеркивают, что это коснется в основном премиум-сегмента, но депутаты предупреждают, что многие модели также попадут под повышение.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли изучить вопрос об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера. По словам представителей , задача министерства — оперативно проработать предложения о переносе даты вступления в силу новых требований.
Как утильсбор влияет на стоимость машин
Утилизационный сбор существенно влияет на конечную стоимость автомобилей в России через дифференцированную систему расчета. Для мощных моделей свыше 160 л.с. действует прогрессивная шкала, что приводит к значительному удорожанию. Например, для гибрида LiXiang Li L7 мощностью 197 л.с. сбор составит 1,83 млн рублей, а для электромобиля Zeekr 001 мощностью 225 л.с. — 2,16 млн рублей. Это снижает конкурентоспособность премиальных импортных моделей.
В то же время для автомобилей мощностью до 160 л.с. сохраняются льготные коэффициенты — 3,4 тыс. рублей для новых и 5,2 тыс. рублей для автомобилей старше трех лет. Такие машины составляют 88% от общего парка легковых автомобилей в России и 95% импорта на Дальнем Востоке. Базовая ставка сбора варьируется по категориям транспорта. Подобный подход поддерживает спрос на доступные модели и укрепляет позиции отечественных производителей в бюджетном сегменте.
Новые расчет утильсбора может вступить в силу с 1 ноября
Ожидается, что с 1 ноября измениться расчет утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с., ввезенных в Россию для личного пользования. Среди популярных моделей, которые могут подорожать: Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Skoda Kodiaq, Kia Carnival, Toyota Camry, Volkswagen Tayron, Geely Monjaro, Audi Q5, Lexus RX, Hyundai Palisade, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, Toyota Land Cruiser 300 и Zeekr 001.
По расчетам РБК и «Т-Ж», разница в размере утильсбора для некоторых моделей будет значительной. Например, для гибридного Lixiang L7 мощностью 449 л.с. сбор вырастет до 3,04 млн рублей. Такой же рост ожидается для гибрида Aito M8 (533 л.с.) и электромобиля Tesla Model Y (450 л.с.).
При этом для наиболее массовых и востребованных автомобилей льготный утильсбор обещают сохранить. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Некоторые модели автомобилей в России могут исчезнуть
Модельный ряд новых автомобилей в России может существенно сократиться, а спрос на машины с пробегом — вырасти. Отмечается, что особенно это коснется премиальных моделей: некоторые из них могут полностью исчезнуть из продажи. Причиной изменений стало перераспределение товарных потоков и уход ряда производителей с российского рынка.
Дилеры уже отмечают сдвиги в спросе. Сейчас покупатели все чаще выбирают поддержанные автомобили, а продажи новых машин становятся менее предсказуемыми из-за ограниченного выбора.
Автоэксперт подтвердил последствия
Введение коммерческих ставок утилизационного сбора приведет к подорожанию импортных автомобилей в России на 10–20%. Такие данные приводит эксперт по автопрому Евгений Демчиков РБК. По его словам, нововведение затронет широкий перечень популярных иностранных моделей.
Демчиков добавил, что повышение сборов может привести к исчезновению ряда востребованных моделей с российского рынка. В зоне риска оказались кроссоверы Mercedes-Benz GLE и BMW X5, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento четвертого поколения, внедорожник Hyundai Palisade, минивэн Kia Carnival, а также Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. В то же время, автомобили Kia K3, Volkswagen с дизельными моторами мощностью 150 л.с., а также отдельные модели Renault и Nissan с атмосферными двигателями, пока сохраняют относительную ценовую привлекательность.
«После введения коммерческих ставок цены на импортные модели могут вырасти на 10–20%. Например, растаможка новой Audi A4 с двигателем 190 л.с. подорожает на 600–800 тыс. руб. только по утилизационному сбору, что увеличит итоговую стоимость для покупателя на 500 тыс. — 1 млн руб.», — объяснил Демчиков. Он подчеркнул, что для некоторых покупателей такие изменения окажутся критичными, а для части автодилеров — фатальными.
