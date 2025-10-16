Пермские федеральные трассы хотят вернуть свердловскому управлению Росавтодора

Федеральную дорожную сеть Пермского края планируют передать управлению «Уралуправтодора» в Свердловской области. При этом ФКУ «Упрдор Прикамье» будет ликвидировано, сообщил источник, знакомый с планами реорганизации.
«Федеральные трассы Пермского края перейдут под управление ФКУ „Уралуправтодор“ Свердловской области. При этом „Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“ Федерального дорожного агентства“ может быть расформировано», — заявил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».
Ожидается, что федеральные дороги Удмуртии и Кировской области будут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Татарстане. Ликвидация «Упрдор Прикамье» является частью масштабной реорганизации структур Федерального дорожного агентства, проводимой по всей стране. По мнению инсайдера, уведомления об упразднении пермского отделения станут поступать в территориальное учреждение уже с ноября.
В пресс-службе ФКУ «Упрдор Прикамье» сообщили журналистам, что учреждение не обладает сведениями относительно своего возможного расформирования. Редакция URA.RU направила запрос о потенциальных изменениях в структуре управления в центральный аппарат Росавтодора. Ответ ожидается.
«Упрдор Прикамье» создали 25 лет назад. На конец прошлого года общая протяженность обслуживаемой компанией сети составляла 1,98 тысячи км, в том числе в Прикамье — 542,4 км. До 2017 года федеральными трассами в Пермском крае заведовало территориальное управление «Уралуправтодора».
