Пермские федеральные трассы хотят вернуть свердловскому управлению Росавтодора

Свердловское подразделение Росавтодора уже курировало автотрассы Прикамья
Свердловское подразделение Росавтодора уже курировало автотрассы Прикамья

Федеральную дорожную сеть Пермского края планируют передать управлению «Уралуправтодора» в Свердловской области. При этом ФКУ «Упрдор Прикамье» будет ликвидировано, сообщил источник, знакомый с планами реорганизации.

«Федеральные трассы Пермского края перейдут под управление ФКУ „Уралуправтодор“ Свердловской области. При этом „Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“ Федерального дорожного агентства“ может быть расформировано», — заявил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

Ожидается, что федеральные дороги Удмуртии и Кировской области будут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Татарстане. Ликвидация «Упрдор Прикамье» является частью масштабной реорганизации структур Федерального дорожного агентства, проводимой по всей стране. По мнению инсайдера, уведомления об упразднении пермского отделения станут поступать в территориальное учреждение уже с ноября.

В пресс-службе ФКУ «Упрдор Прикамье» сообщили журналистам, что учреждение не обладает сведениями относительно своего возможного расформирования. Редакция URA.RU направила запрос о потенциальных изменениях в структуре управления в центральный аппарат Росавтодора. Ответ ожидается.

«Упрдор Прикамье» создали 25 лет назад. На конец прошлого года общая протяженность обслуживаемой компанией сети составляла 1,98 тысячи км, в том числе в Прикамье — 542,4 км. До 2017 года федеральными трассами в Пермском крае заведовало территориальное управление «Уралуправтодора».

